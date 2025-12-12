Poznate nove cijene goriva

Danas od 15 časova i narednih sedam dana na pumpama u Srbiji litar evro dizela će koštati 198 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 181 dinara.

Nove cijene goriva biće na snazi do sljedećeg petka, 19. decembra do 15 časova.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla na 57,7 dolara, a cijena nafte Brent na 61,3 dolara.

Cijena zlata je porasla na 4.340,13 dolara za uncu, a cena pšenice porasla na 5,1965 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrijednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,16966 dolara, što je 0,04 odsto više nego na početku trgovine, piše Telegraf.