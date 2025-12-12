Trikovi s novogodišnjim lampicama: Kako da imate najljepše ukrašen dom za praznike

Prilikom novogodišnjeg ukrašavanja doma veoma je važno gdje ćete postaviti sijalice: pravi položaj pojačava svjetlost, stvarajući prostor i atmosferu.

Evo nekoliko savjeta kako da dobijete prijatan, nenapadan praznični dom u kojem ćete uživati narednih sedmica.

Uloga niza lampica u stvaranju praznične atmosfere

Novogodišnja svjetla nisu samo dekoracija, već jedan od najvažnijih elemenata praznične atmosfere. Ona pružaju toplo svjetlo koje čini prostor prijatnim i pomaže u razbijanju zimske tame. Često je jedan dobro postavljen niz sijalica dovoljan da doslovno osvijetli sobu na potpuno novi način.

Ritam i boja svjetala mogu čak izraziti našu ličnost, jer svako voli drugačiji stil: neki preferiraju klasična topla svjetla, dok drugi biraju šarena, razigrana, treperava rješenja.

Gdje novogodišnja svjetla izgledaju najbolje:

Oko prozora ili vrata terase – lampice koje vise na ivici prozora kao okvir: svjetlost se širi u sobu, a spolja i iznutra dobija se nježna, magična aura.

Iza zavjesa – diskretno svjetlo iza zavjesa daje "meku" pozadinsku rasvjetu, bez potrebe za centralnim svjetlom.

Iznad vrata ili nad nižom policom/komodom – postavite svjetlo horizontalno, iznad visine oka, tako prostor djeluje toplije i vizuelno veće.

U uglovima sobe, diskretno ka plafonu – indirektno svjetlo koje se razliva po plafonu i zidovima stvara prijatnu, "meku" atmosferu, idealnu za veče uz čaj i knjigu.

Preporuka dizajnera je da ne pretrpavate prostor - često je i minimalizam s jednom svjetlosnom linijom dovoljan da dom "prodiše".

Na šta obratiti pažnju

Ako planirate da novogodišnje lampice stavite napolje (oko vrata ili na balkonu), uvjerite se da su namijenjene za spoljašnju upotrebu - vodootpornost je važna zbog vlage i snijega.

Unutrašnje lampice postavite tako da ne dodiruju zapaljive materijale (zavjese, tkanine, suve biljke) i izbjegavajte miješanje sa svijećama ili otvorenim plamenom - to povećava rizik od požara.

Ako imate djecu ili kućne ljubimce - izbjegavajte niske, lako dohvatljive lampice s labavim kablom.

Lampice za jelku možete koristiti i u spavaćoj sobi, jer prigušena svjetla stvaraju prijatnu, opuštajuću atmosferu, čak i za spavanje. Prema riječima stručnjaka, glavna stvar je da se svečano osvjetljenje harmonično uklopi u dati prostor i da se ne prjeteruje