Horor: Mladić pokušao da ubije djevojku!

Dvadesetšestogodišnjak pokušao je da ubije djevojku /21/ u Velikoj Gorici nakon međusobnih nesuglasica, saopštila je policija.
Osumnjičeni je napao djevojku oštrim predmetom. Njoj je pomoć pružena u bolnici u Zagrebu gdje su joj utvrđene lakše povrede, prenose hrvatski mediji.
Policija je osumnjičenog za napad, koji se dogodio juče oko 14.45 časova, privela na kriminalističku obradu.
Muškarac će u zakonskom roku biti predat u pritovr uz krivičnu prijavu za pokušaj ubistva.
