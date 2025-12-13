Logo
Horor: Mladić pokušao da ubije djevojku!

Izvor:

SRNA

13.12.2025

13:04

Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!
Foto: Printskrin/Jutjub

Dvadesetšestogodišnjak pokušao je da ubije djevojku /21/ u Velikoj Gorici nakon međusobnih nesuglasica, saopštila je policija.

Osumnjičeni je napao djevojku oštrim predmetom. Njoj je pomoć pružena u bolnici u Zagrebu gdje su joj utvrđene lakše povrede, prenose hrvatski mediji.

Policija je osumnjičenog za napad, koji se dogodio juče oko 14.45 časova, privela na kriminalističku obradu.

Muškarac će u zakonskom roku biti predat u pritovr uz krivičnu prijavu za pokušaj ubistva.

Hrvatska

mladić

djevojka

ubistvo

Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

Svijet

Rakun iz prodavnice alkoholnih pića osumnjičen i za druge "provale"

32 min

0
Званично: Пабло Ласо нови тренер

Košarka

Zvanično: Pablo Laso novi trener

33 min

0
Кејт Винслет открила Еминемов бизаран захтјев: "Тражио да му обријем интимну регију"

Scena

Kejt Vinslet otkrila Eminemov bizaran zahtjev: "Tražio da mu obrijem intimnu regiju"

35 min

0
Испливао снимак с лица мјеста: Карлеуша и Драгана се среле након прекида пријатељства

Scena

Isplivao snimak s lica mjesta: Karleuša i Dragana se srele nakon prekida prijateljstva

45 min

0

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Dvije osobe "pale" u Trebinju, oduzeto više od 500 grama droge

55 min

0
СИПА ухапсила једну особу, у претресу откривено 65 килограма сканка

Hronika

SIPA uhapsila jednu osobu, u pretresu otkriveno 65 kilograma skanka

1 h

0
Језива несрећа: Једна особа погинула, четири повријеђене

Hronika

Jeziva nesreća: Jedna osoba poginula, četiri povrijeđene

3 h

0
Тешка саобраћајна незгода код Јабланице

Hronika

Teška saobraćajna nezgoda kod Jablanice

14 h

0
