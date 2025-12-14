Uhapšeni u Trebinju zbog posjedovanja droge predati Okružnom javnom tužilaštvu

Trebinjska policija sinoć je uhapsila tri osobe inicijala A.B. iz Ravnog, R.P. iz Dubrovnika i N.Đ. iz Trebinja i oduzela oko 500 grama droge.

Naime, policijski službenici su pretresom lica inicijala A.B. pronašli i privremeno oduzeli jedano najlonsko pakovanje i jedan najlonski zamotuljak. U najlonskom pakovanju nađeno je 507,43 gr. bijele praškaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu spid, a u najlonskom zamotuljku pronađeno je 3,88 gr. bijele praškaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kokain.

Hronika Dvije osobe "pale" u Trebinju, oduzeto više od 500 grama droge

Policijski službenici su izvršili pretres kuće, objekata i vozila koje koristi lice inicijala N.Đ.

Uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu lica su predata Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju.