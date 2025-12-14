Logo
Teška nesreća kod Mostara: Vozač sletio s puta, hitno prebačen u bolnicu

Izvor:

Kliks

14.12.2025

09:32

Komentari:

0
Тешка несрећа код Мостара: Возач слетио с пута, хитно пребачен у болницу
Foto: ATV BL

Na ulazu u Mostar jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom te je sletio s puta i zadobio teške tjelesne povrede.

Do nesreće je došlo na dijelu magistralne ceste M-6.1 Mostar Široki Brijeg, na lokalitetu Živnica.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Hercegovina.info vozač “pežoa” je izgubio kontrolu nad vozilom, te je sletio sa puta.

Prilikom slijetanja je oštetio i nekoliko saobraćajnih znakova te jedan veći reklamni pano.

Vozač je prevezen u mostarsku bolnicu na ukazivanje liječničke pomoći, a na vozilu je nastala velika materijalna šteta.

Uviđaj su obavili službenici Policijske uprave Mostar, prenosi Kliks.

Saobraćajna nesreća

Mostar

