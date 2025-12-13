Iz zatvora u Mostaru pobjegao zatvorenik: Uz pomoć građana lociran i uhapšen

Pritvorenik koji je danas pobjegao iz prostorija KPZ u Mostaru uhvaćen je uz pomoć građana.

Kako je za Avaz potvrđeno iz Operativnog centra MUP HNK, policijski službenici policijske uprave Mostar su ga locirali i uhapsili.

Hronika Jeziva nesreća: Jedna osoba poginula, četiri povrijeđene

Prema saznanjima, on je uz pomoć građana lociran.

Prema nezvaničnim informacijama Avaza, riječ je o Ivanu Miloloži.

''PU Mostar zaprimila prijavu oko 11.50 da je iz KPZ Mostar, došlo do bijega jednog pritvorenika. Odmah po zaprimljenoj prijavi poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje u cilju pronalaska odbjegle osobe. Isti je pronađen od strane policijskih službenika PU Mostar'', potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka MUP HNK.