Iz zatvora u Mostaru pobjegao zatvorenik: Uz pomoć građana lociran i uhapšen

Pritvorenik koji je danas pobjegao iz prostorija KPZ u Mostaru uhvaćen je uz pomoć građana.
Kako je za Avaz potvrđeno iz Operativnog centra MUP HNK, policijski službenici policijske uprave Mostar su ga locirali i uhapsili.
Prema saznanjima, on je uz pomoć građana lociran.
Prema nezvaničnim informacijama Avaza, riječ je o Ivanu Miloloži.
''PU Mostar zaprimila prijavu oko 11.50 da je iz KPZ Mostar, došlo do bijega jednog pritvorenika. Odmah po zaprimljenoj prijavi poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje u cilju pronalaska odbjegle osobe. Isti je pronađen od strane policijskih službenika PU Mostar'', potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka MUP HNK.
