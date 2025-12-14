Logo
Stradao planinar na Visočici: U toku akcija spasavanja njegovog prijatelja

Izvor:

SRNA

14.12.2025

12:49

Страдао планинар на Височици: У току акција спасавања његовог пријатеља

Jedan planinar smrtno je stradao na planini Visočici, na području opštine Konjic, a u toku je akcija spasavanja njegovog prijatelja, objavila je Gorska služba spasavanja Prenj.

Gorska slžba spasavanja Prenj je na društvenim mrežama navela da su na teren upućeni po pozivu Policijske uprave Konjic.

Spasioci su stupili su u kontakt sa planinarom, koji je rekao da je njegov prijatelj pao i poginuo.

Планина, снијег

Svijet

Ovo je djevojka koju je momak ostavio da se smrzne na planini: Kamera snimila kobne trenutke

Riječ je o vrlo nepristupačnom terenu, što otežava dolazak do drugog planinara i tijela stradale osobe.

U akciju spasavanja uključena je i Gorska služba spasavanja Sarajevo, kao i policija Hercegovačko-neretvanskog kantona.

