Stradao planinar na Visočici: U toku akcija spasavanja njegovog prijatelja

Jedan planinar smrtno je stradao na planini Visočici, na području opštine Konjic, a u toku je akcija spasavanja njegovog prijatelja, objavila je Gorska služba spasavanja Prenj.
Gorska slžba spasavanja Prenj je na društvenim mrežama navela da su na teren upućeni po pozivu Policijske uprave Konjic.
Spasioci su stupili su u kontakt sa planinarom, koji je rekao da je njegov prijatelj pao i poginuo.
Riječ je o vrlo nepristupačnom terenu, što otežava dolazak do drugog planinara i tijela stradale osobe.
U akciju spasavanja uključena je i Gorska služba spasavanja Sarajevo, kao i policija Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Trenutno na programu