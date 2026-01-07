Logo
Horor u Beogradu: Tinejdžer (16) pucao na babu i djeda, pa pokušao da se ubije

Izvor:

Telegraf

07.01.2026

17:01

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

U beogradskom naselju danas oko 16 časova dogodila se stravična porodična tragedija kada je šesnaestogodišnji P. D. iz vatrenog oružja pucao u svoje babu i djeda, a potom pokušao da izvrši samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, tinejdžer je prvo nasrnuo na starije članove porodice. Svojoj babi je nanio prostrijelnu ranu u predjelu ruke, dok je djedi pucao direktno u glavu. Odmah nakon krvavog pira, mladić je okrenuo oružje ka sebi u pokušaju da oduzme sopstveni život.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta, gdje je zatekla stravičan prizor. Mladić je pronađen u lokvi krvi sa teškim povredama.

Sve tri osobe su hitno transportovane u Urgentni centar, gdje je u toku intenzivna borba za živote dvoje povrijeđenih.

P. D. (16) se nalazi u kritičnom stanju i ljekari mu se bore za život.

Njegov djed je takođe životno ugrožen zbog težine povreda glave. Baba je, prema posljednjim informacijama, stabilno i van životne opasnosti.

Policijske snage su odmah blokirale mjesto nesreće, a uviđaj je u toku. Inspektori utvrđuju odakle maloljetniku vatreno oružje, kao i šta je prethodilo ovom nezapamćenom zločinu koji je potresao Beograd.

Komšije i očevici su u šoku, a zvanični podaci o motivu napada biće poznati nakon detaljne istrage.

