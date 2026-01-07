Logo
Dodik upriličio božićni ručak sa Rodom Blagojevićem

Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем
Foto: Milorad Dodik/X

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je upriličio je božićni ručak sa Radom Blagojevićem, jednim od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Božićni ručak s Rodom Blagojevićem i razgovor o nekim vremenima koja su daleko iza nas i onome što tek dolazi", rekao je Dodik.

On je istakao da je Božić praznik koji okuplja i podsjeća da su porodica, prijateljstvo, vjera i tradicija temelj svakog društva.

"Mir Božji, Hristos se rodi", napisao je Dodik na Iksu.

Milorad Dodik

Rod Blagojević

