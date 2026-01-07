Dodik upriličio božićni ručak sa Rodom Blagojevićem

Izvor:
07.01.2026
Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je upriličio je božićni ručak sa Radom Blagojevićem, jednim od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa.
"Božićni ručak s Rodom Blagojevićem i razgovor o nekim vremenima koja su daleko iza nas i onome što tek dolazi", rekao je Dodik.
On je istakao da je Božić praznik koji okuplja i podsjeća da su porodica, prijateljstvo, vjera i tradicija temelj svakog društva.
"Mir Božji, Hristos se rodi", napisao je Dodik na Iksu.
Božić je praznik koji nas okuplja i podsjeća da su porodica, prijateljstvo, vjera i tradicija temelj svakog društva.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 7, 2026
Božićni ručak s Rodom Blagojevićem @realBlagojevich i razgovor o nekim vremenima koja su daleko iza nas i onome što tek dolazi!
Mir Božji, Hristos se rodi. pic.twitter.com/dtux1LnFxf
