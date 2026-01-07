Kojić: Sud BiH "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Srbima

Izvor:
SRNA
07.01.2026
14:54
Sud BiH je "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Republici Srpskoj i Srbima, a to je danas potvrđenom optužnicom protiv generala VRS Radislava Krstića, izjavio je predsjednik srebreničke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.
- Kao što je Naser Orić 1993. godine čestitao Božić Srbima u Kravici time što je ubio 49 mještana za trpezom, danas se neko utrkuje da bude veći zločinac od samog Orića - rekao je Kojić.
Istakao je da se potvrđivanjem optužnice na najradosniji hrišćanski praznik šalje poruka da ideja Kravice živi u Sudu BiH.
- Ako mi na praznik rođenja Isusa Hrista stradamo to pokazuje da se ovdje i dalje vodi vjerski rat - rekao je Kojić.
Kojić smatra smiješnom ovu optužnicu protiv generala Krstića, jer on je već presuđen i služi kaznu.
Naglasio je da je ovo poruka Srbima da nikada nemaju mira, da ga neće imati i da je svaki pravoslavni praznik dalje stradanje.
- Čini mi se da je glavni tužilac BiH, glavni sudija ili predsjednik Suda ili neko ko odlučuje o svemu što se dešava u sudu, niko drugi do nekog poput Orića ili Orić lično - ocijenio je Kojić.
Kojić smatra da je ova BiH zemlja koja je isključivo građena da u njoj ne bude Srba, ali da se još ispituje na koji način će biti eliminisani.
- Ubijali su nas cijeli rat na najveće praznike, evo sada to čine i u nekom miru. Mada, tvrdim da rat i dalje traje, samo što su puške zanijemile - poručio je Kojić.
Sud BiH je danas, na pravoslavni Božić, potvrdio optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.
General Krstić u Estoniju izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu.
