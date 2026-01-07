Logo
Kojić: Sud BiH "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Srbima

Izvor:

SRNA

07.01.2026

14:54

Komentari:

0
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Sud BiH je "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Republici Srpskoj i Srbima, a to je danas potvrđenom optužnicom protiv generala VRS Radislava Krstića, izjavio je predsjednik srebreničke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.

- Kao što je Naser Orić 1993. godine čestitao Božić Srbima u Kravici time što je ubio 49 mještana za trpezom, danas se neko utrkuje da bude veći zločinac od samog Orića - rekao je Kojić.

avion

Svijet

U Evropi otkazane stotine letova, blokirane pruge

Istakao je da se potvrđivanjem optužnice na najradosniji hrišćanski praznik šalje poruka da ideja Kravice živi u Sudu BiH.

- Ako mi na praznik rođenja Isusa Hrista stradamo to pokazuje da se ovdje i dalje vodi vjerski rat - rekao je Kojić.

Kojić smatra smiješnom ovu optužnicu protiv generala Krstića, jer on je već presuđen i služi kaznu.

Naglasio je da je ovo poruka Srbima da nikada nemaju mira, da ga neće imati i da je svaki pravoslavni praznik dalje stradanje.

слава дјеца сопот

Srbija

Nakon ismijavanja zbog slavske trpeze, Markovići Božić dočekali sa osmijehom na licu

- Čini mi se da je glavni tužilac BiH, glavni sudija ili predsjednik Suda ili neko ko odlučuje o svemu što se dešava u sudu, niko drugi do nekog poput Orića ili Orić lično - ocijenio je Kojić.

Kojić smatra da je ova BiH zemlja koja je isključivo građena da u njoj ne bude Srba, ali da se još ispituje na koji način će biti eliminisani.

- Ubijali su nas cijeli rat na najveće praznike, evo sada to čine i u nekom miru. Mada, tvrdim da rat i dalje traje, samo što su puške zanijemile - poručio je Kojić.

Бијела кућа, Вашингтон, САД

Svijet

Vašington upozorio ministra policije Venecuele da može biti sljedeća meta

Sud BiH je danas, na pravoslavni Božić, potvrdio optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.

General Krstić u Estoniju izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu.

Tagovi:

Tagovi:

Branimir Kojić

Radislav Krstić


