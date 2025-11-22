Dječak (9) preminuo u privatnoj bolnici nakon što je dobio boginje: Ustanovi zabranjen rad

Rad privatne zdravstvene ustanove Ambulanta pedijatrije "Unimedica" u Ulcinju zabranjen je nakon što su inspekcije Ministarstva zdravlja utvrdile niz nepravilnosti u radu.

Ovaj korak uslijedio je u okviru ispitivanja okolnosti tragične smrti devetogodišnjeg dječaka Amara Rašketića, koji je bio liječen u ovoj ustanovi, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Svijet U restoranima počeli da naplaćuju ono što ne pojedete: Gostima poručuju da su bahati

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, u saradnji sa Inspekcijom rada, Inspekcijom zaštite na radu i Poreskom inspekcijom, sprovela je zajednički nadzor u ambulanti.

"Tokom kontrole utvrđen je veći broj nepravilnosti koje spadaju u nadležnost svih uključenih inspekcija. Na osnovu nalaza, ustanovi su izrečene zakonom propisane kazne, a njen rad je odmah zabranjen", kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će nastaviti sa svim potrebnim mjerama kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ovog slučaja i zaštitilo javno zdravlje, prenosi Cdm.me.

"Javnost će biti blagovremeno obaviještena o daljim koracima i rezultatima postupka", zaključili su iz Ministarstva.

Scena Nataša Bekvalac grcala u suzama pred kamerama

Da podsjetimo, dječak je iznenada preminuo 15. novembra, a kako je ranije pisao Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.