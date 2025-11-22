Logo

Dječak (9) preminuo u privatnoj bolnici nakon što je dobio boginje: Ustanovi zabranjen rad

Izvor:

Telegraf

22.11.2025

18:04

Komentari:

0
Дјечак (9) преминуо у приватној болници након што је добио богиње: Установи забрањен рад
Foto: Pexels

Rad privatne zdravstvene ustanove Ambulanta pedijatrije "Unimedica" u Ulcinju zabranjen je nakon što su inspekcije Ministarstva zdravlja utvrdile niz nepravilnosti u radu.

Ovaj korak uslijedio je u okviru ispitivanja okolnosti tragične smrti devetogodišnjeg dječaka Amara Rašketića, koji je bio liječen u ovoj ustanovi, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Ресторан кафић

Svijet

U restoranima počeli da naplaćuju ono što ne pojedete: Gostima poručuju da su bahati

Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, u saradnji sa Inspekcijom rada, Inspekcijom zaštite na radu i Poreskom inspekcijom, sprovela je zajednički nadzor u ambulanti.

"Tokom kontrole utvrđen je veći broj nepravilnosti koje spadaju u nadležnost svih uključenih inspekcija. Na osnovu nalaza, ustanovi su izrečene zakonom propisane kazne, a njen rad je odmah zabranjen", kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će nastaviti sa svim potrebnim mjerama kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ovog slučaja i zaštitilo javno zdravlje, prenosi Cdm.me.

"Javnost će biti blagovremeno obaviještena o daljim koracima i rezultatima postupka", zaključili su iz Ministarstva.

Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac grcala u suzama pred kamerama

Da podsjetimo, dječak je iznenada preminuo 15. novembra, a kako je ranije pisao Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

preminuo dječak

bolnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминула Александра Хриб

Scena

Preminula Aleksandra Hrib

1 h

0
Тешки услови на путу између Дрвара и Источног Дрвара

Gradovi i opštine

Teški uslovi na putu između Drvara i Istočnog Drvara

1 h

0
Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести

Savjeti

Jednostavan trik za čišćenje nara: Poslije ovoga ćete ga sigurno češće jesti

1 h

0
Сарајево

Gradovi i opštine

Ljudi se izlomili: ''Čisti'' trotoari napunili Hitnu pomoć

1 h

0

Više iz rubrike

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак

Region

Maloljetnice ucjenjivale vršnjakinju da će objaviti njen eksplicitni snimak

3 h

0
Snijeg Rumunija

Region

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

3 h

0
Младић спасио жену која се бацила у набујалу Морачу

Region

Mladić spasio ženu koja se bacila u nabujalu Moraču

8 h

0
Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

Region

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

21

Masovno trovanje radnica u fabrici, sumnja se na jednu stvar

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner