Dječak (9) preminuo u privatnoj bolnici nakon što je dobio boginje: Ustanovi zabranjen rad

Izvor:
Telegraf
22.11.2025
18:04
Komentari:0
Rad privatne zdravstvene ustanove Ambulanta pedijatrije "Unimedica" u Ulcinju zabranjen je nakon što su inspekcije Ministarstva zdravlja utvrdile niz nepravilnosti u radu.
Ovaj korak uslijedio je u okviru ispitivanja okolnosti tragične smrti devetogodišnjeg dječaka Amara Rašketića, koji je bio liječen u ovoj ustanovi, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.
Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, u saradnji sa Inspekcijom rada, Inspekcijom zaštite na radu i Poreskom inspekcijom, sprovela je zajednički nadzor u ambulanti.
"Tokom kontrole utvrđen je veći broj nepravilnosti koje spadaju u nadležnost svih uključenih inspekcija. Na osnovu nalaza, ustanovi su izrečene zakonom propisane kazne, a njen rad je odmah zabranjen", kazali su iz Ministarstva zdravlja.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će nastaviti sa svim potrebnim mjerama kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ovog slučaja i zaštitilo javno zdravlje, prenosi Cdm.me.
"Javnost će biti blagovremeno obaviještena o daljim koracima i rezultatima postupka", zaključili su iz Ministarstva.
Da podsjetimo, dječak je iznenada preminuo 15. novembra, a kako je ranije pisao Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dječak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.
