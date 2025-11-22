Preminula Aleksandra Hrib

Aleksandra Hrib, talentovana di-džej iz Pančeva, danas je preminula u 31. godini života.

Aleksandra je preminula nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću.

Ova tužna vijest potresla je domaću muzičku scenu.

Aleksandra je bila poznata po svom energičnom duhu, iskrenom osmijehu i ljubavi prema muzici.

Tokom protekle tri godine borila se sa kancerom, a njeni prijatelji, umjetnici i šira zajednica više puta su se organizovali kako bi joj pomogli u prikupljanju sredstava za liječenje.

Uprkos ogromnoj volji, snazi i podršci koju je dobijala od svih, Aleksandra je izgubila svoju bitku, prenosi Telegraf.