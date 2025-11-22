Logo

Preminula Aleksandra Hrib

Izvor:

Telegraf

22.11.2025

17:40

Komentari:

0
Преминула Александра Хриб
Foto: Instagram

Aleksandra Hrib, talentovana di-džej iz Pančeva, danas je preminula u 31. godini života.

Aleksandra je preminula nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću.

Ova tužna vijest potresla je domaću muzičku scenu.

Aleksandra je bila poznata po svom energičnom duhu, iskrenom osmijehu i ljubavi prema muzici.

Tokom protekle tri godine borila se sa kancerom, a njeni prijatelji, umjetnici i šira zajednica više puta su se organizovali kako bi joj pomogli u prikupljanju sredstava za liječenje.

Uprkos ogromnoj volji, snazi i podršci koju je dobijala od svih, Aleksandra je izgubila svoju bitku, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag:

preminula žena

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Реља Поповић подигао Секу Алексић

Scena

Relja Popović podigao Seku Aleksić

3 h

0
Приведен Аца Лукас, полиција му прекинула наступ: ''Ајде, пуштајте човјека''

Scena

Priveden Aca Lukas, policija mu prekinula nastup: ''Ajde, puštajte čovjeka''

6 h

0
Преминула италијанска пјевачица

Scena

Preminula italijanska pjevačica

10 h

0
Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

Scena

Pravosnažno osuđen Dragan Bjelogrlić

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

19

05

Prvi snijeg donio stare probleme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner