RHMZ Srpske izdao upozorenje na nove snježne padavine

05.01.2026

11:45

Временска прогноза
Foto: ATV

Republiku Srpsku, osim juga, sutra će zahvatiti nove jače snježne padavine uz brzi porast snježnog pokrivača, upozorili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Snijeg će sutra biti jači na zapadu Republike Srpske, a u srijedu, 7. januara, na istoku.

Snježne padavine formiraće novih 10 do 20 centimetara snijega u nižim predjelima, u brdsko-planinskim na zapadu očekuje se oko 40 centimetara, a na istoku od pet do 10 centimetara snijega.

Padavine će jačati sutra uveče i u srijedu, kada se očekuje dodatnih 10 do 30 centimetara snijega, a u brdsko-planinskim predjelima na istoku očekuje se oko 40 centimetara.

67437df23fc25 amorim

Fudbal

Amorim dobio otkaz, Junajted će voditi legenda kluba!

Ukupna visina snježnog pokrivača u srijedu krajem dana iznosiće od 20 do 50 centimetara u nižim predjelima, a u brdsko-planinskim od 50 do 90 centimetara.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da će na jugu Hercegovine nastaviti da pada obilna kiša.

Ukupna količina novih padavina iznosiće od 60 do 100 litara po metru kvadratnom, a lokalno može biti i obilnijih padavina.

