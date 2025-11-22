Logo

Nataša Bekvalac grcala u suzama pred kamerama

22.11.2025

17:43

Наташа Беквалац
Foto: Screenshot

Pjevačica Nataša Bekvalac jedna je od članica žirija u "IDJ Show", a važi za onaj dio stručnog tima koji je blag, emotivan i iskren.

Ona je u sada u emisiji prolila suze zbog nastupa jedne takmičarke koja je otpevala njenu pjesmu "Izlečena".

Kada je takmičarka Nađa Saković vidjela pjevačicu da plače i njoj su počele da se slivaju suze niz lice.

Naime, Nataše se rasplakala jer je za pjesmu "Izlečena" posebno emotivno vezana. U spotu za ovu numeru se pojavljuju Natašine kćerke - Hana i Katja.

Natašu je njeno izvođenje pjesme toliko pogodilo da je jedva zaustavila suze, a kolege iz žirija su je tješile, grlile...

"Nataša jesi okej?", upitao je Relja Popović.

"Hoćeš pauzu", dodala je Seka Aleksić.

"Ajmo jedan aplauz podrške za Natu", rekao je Relja, dok ju je Seka grlila.

Pjesmu "Izlečena" napisala Marina Tucaković

Inače, Nataša Bekvalac je na posljednjem albumu "Mama", uključila i svoju porodicu, dok se čuje glas male Katje u jednoj od pjesama, a u spotu se pojavljuje i njena mama Mira Bekvalac.

U spotu za pjesmu "Mama", majka sve vrijeme miluje Natašu Bekvalac dok plače.

Pjesmu "Izlečena" zbog koje je Nataša Bekvalac zaplakala u studiju je za nju napisala Marina Turaković i to je ujedno i jedna od posljednjih pjesama koje je napisala.

