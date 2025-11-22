U restoranima počeli da naplaćuju ono što ne pojedete: Gostima poručuju da su bahati

U svijetu u kome restorani stalno traže nove načine za povećanje prihoda pojavio se novi, kontroverzni trend koji je podijelio javnost. Radi se o naplaćivanju gostima koji ne jedu svu hranu iz tanjira!

Ova neobična praksa postala je hit na društvenim mrežama i izazvala žestoke rasprave o tome gdje se završavaju prava gostiju i počinje odgovornost za hranu i resurse, jer se iza ove ideje krije protest protiv globalnog bacanja hrane. Vlasnici restorana koji su uveli ovu mjeru tvrde da njihov cilj nije da kažnjavaju goste, već da ih edukuju i ohrabre da se ponašaju savjesnije.

Raspravu je nedavno pokrenula Mikasa Hanma, vlasnica restorana u Njemačkoj, sa svojim TikTok videom koji je pregledan više od četiri miliona puta. U videu objašnjava pravila svoje popularne ponude "Sve što možete da jedete". Gosti plaćaju 30 evra po osobi i imaju 90 minuta da uživaju u neograničenim količinama hrane. Međutim, postoji caka.

"Hrana koja ostaje na tanjiru se dodatno naplaćuje", objasnila je Hanma. "Ako ne možete da završite ono što ste naručili, na kraju ćete morati da platite više."

Koncept je osmišljen tako da gosti mogu naručiti pet malih jela po osobi svakog minuta, što teoretski znači da bi mogli da naručite čak 450 jela u roku od 90 minuta. "Pravilo je da naručite samo onoliko koliko možete da pojedete", naglašava Hanma.

Ona smatra da je njena politika fer: "Plaćate uslugu koja vam omogućava da jedete koliko god želite. Ne plaćate za određeni dio. Ovo smanjuje otpad i maksimizira vrijednost." Ovaj koncept, iako šokantan za neke, veoma je popularan u Njemačkoj i nije ograničen na restoran.

Slična priča dolazi iz Velike Britanije, gdje je Mark Graham, vlasnik paba Star Inn u Kornvolu, odlučio da stane na kraj rasipništvu. Nakon što je primjetio da gosti u njegovom popularnom nedeljnom švedskom stolu gomilaju hranu koju su kasnije ostavili iza sebe, uveo je naknadu za "prekomjerno rasipanje".

"Svaki kuvar na svijetu bi bio uvrijeđen otpadom", rekao je Graham za The Independent. "Današnji ljudi misle da ako su platili za nešto, mogu da rade šta god žele."

Oluja je nastala kada se jedan gost žalio na društvenim mrežama da je još 5,60 evra dodato na njegov račun za dva obroka od 14 evra zbog ostataka hrane. Graham joj je odgovorio javno, objašnjavajući da problem nije u nekoliko krompira, već u "čistom rasipništvu".

"Ako bi svi radili kao ti, morao bih da pripremim hranu za 200 ljudi da služe 100 od njih", napisao je on. Svoje tvrdnje je podržao fotografijama tanjira na kojima su ostale ogromne količine mesa, krompira i povrća. "To je švedski sto "sve što možete da jedete", a ne "sve što možete da natrpate", objasnio je on dodajući da gosti slože "planine hrane na tanjire i na koje nožete da se popnete merdevinama i da pobodete zastavu".

Podijeljene reakcije: Briljantna ideja ili pljačka

Reakcije javnosti bile su podijeljene, ali većina je stala na stranu vlasnika restorana. Dok su se neki pitali: "Šta ako probam jelo i ne sviđa mi se?" ili su se žalili na vremensko ograničenje koje stvara pritisak, mnogi su pozdravili ovu mjeru.

U Njemačkoj je ova praksa baš rasprostranjena. Restoran Juoki u Štutgartu naplaćuje simboličan 1 evro za ostatke, a vlasnik Guoiu Luan ističe: "To se zove 'jedite koliko god možete', a ne 'bacite koliko god možete'." Prikupljeni novac, koji dostiže i do 1.000 evra, donira se u dobrotvorne svrhe.

Ove mjere nisu samo poslovna odluka, već i odgovor na razorne statistike. Studija Univerziteta u Štutgartu otkrila je da prosječan Nijemac godišnje baca hranu u vrijednosti od oko 235 evra.