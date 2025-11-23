Posjekla muža nožem, pa pozvala policiju i dala bizarno opravdanje

Beogradska policija uhapsila je J. D.(39) pod sumnjom da je noćas posjekla supruga (46) u stanu u Rakovici.

On je u svjesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posjekotinu po ruci.

Fudbal Vlahović ponovo na meti napada

Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se riječima da ju je suprug vrijeđao i da to nije prvi put.

"Nisam mogla više da izdržim da me vrijeđa", rekla je.