Posjekla muža nožem, pa pozvala policiju i dala bizarno opravdanje

23.11.2025

08:17

Foto: Tanjug

Beogradska policija uhapsila je J. D.(39) pod sumnjom da je noćas posjekla supruga (46) u stanu u Rakovici.

On je u svjesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posjekotinu po ruci.

Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se riječima da ju je suprug vrijeđao i da to nije prvi put.

"Nisam mogla više da izdržim da me vrijeđa", rekla je.

