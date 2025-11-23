Posjekla muža nožem, pa pozvala policiju i dala bizarno opravdanje

Izvor:
Telegraf
23.11.2025
08:17
Komentari:0
Beogradska policija uhapsila je J. D.(39) pod sumnjom da je noćas posjekla supruga (46) u stanu u Rakovici.
On je u svjesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posjekotinu po ruci.
Fudbal
Vlahović ponovo na meti napada
Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se riječima da ju je suprug vrijeđao i da to nije prvi put.
"Nisam mogla više da izdržim da me vrijeđa", rekla je.
Srbija
5 h0
Srbija
6 h0
Srbija
17 h0
Srbija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu