Otvorena biračka mjesta u Srpskoj: Počelo glasanje

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori. Biračka mjesta širom Republike Srpske otvorena su u sedam sati.

Svih 26 biračkih mjesta na području opštine Šamac otvoreno je u 7.00 časova, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne koisije (OIK) Ružica Mokrić.

Biračko tijelo za izbornu jedinicu Šamac čini 15.359 građana sa registrovanih 26 biračkih mjesta.

Prema riječima predsjednika OIK-a Ružice Mokrić, na području opštine Šamac organizovana su i tri mobilna tima.

"Glasanje protiče bez gužvi i problema", navela je Mokrićeva.

U Prijedoru su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme i glasanje je počelo uredno, uprkos manjim problemima sa strujom i signalom interneta i mobilne telefonije na nekim lokacijama, izjavio je danas predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Željko Škondrić.

On je naveo da su sa biračkim mjestima koja nisu pokrivena signalom, informacije razmijenjene putem fiksne telefonije, a da je "M:tel" obavijestio GIK da su ekipe na terenu i da otklanjaju smetnje.

Nema značajnih poteškoća, osim što ne radi veza sa CIK-om putem aplikacije, te ove prve informacije razmjenjujemo putem mejla", rekao je Škondrić na konferenciji za medije u Prijedoru.

On je podsjetio da je za glasanje u Prijedoru registrovano oko 85.000 građana, da se glasa na 129 redovnih biračkih mjesta i uz dva mobilna tima i da nisu u cjelosti popunjeni svi birački odbori.

Izborni dan u Bijeljini započeo je na vrijeme na 183 biračka mjesta, rekla je novinarima predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić.

Ona je pozvala birače da izađu na izbore i ostvare svoje glasačko pravo.

U Bijeljini pravo glasa ima 111.679 građana, a na terenu je i više od 600 posmatrača.

U Bileći su u 7.00 časova otvorena sva biračka mjesta i glasanje se odvija bez problema, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Jelena Kapor.

U Bileći pravo glasa na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imaju 9.832 birača, a glasanje se odvija na 25 biračkih mjesta.

"Mjesto za glasanje za osobe sa nepotvrđenim glasačkim listićima pridružili smo redovnom biračkom mjestu u sportskoj dvorani. Imamo i dva mobilna tima - za selo i za grad", navela je ranije Kaporova.

U Novom Gradu jutros su u 7.00 časova otvorena birčka mjesta, potvrđeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Član Opštinske izborne komisije Milan Marinčić rekao je da je na redovnom biračkom spisku za osnovnu izbornu jedinicu Novi Grad 25.844 birača.

Prema njegovim riječima, za lično glasanje prijavljena su 72 birača, za glasanje poštom njih 214.

Marinčić kaže da su u Novom Gradu 52 biračka mjesta, te da su biračka mjesta za lično glasanje i za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima pridružena redovnim biračkim mjestima.

On je naveo da na osam biračkih mjesta nema električne energije, te da je OIK u stalnom kontaktu sa terenskom jedinicom "Elektrokrajine".

Na području opštine Jezero dva biračka mjesta za glasanje u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" otvorena su jutros u 7.00 časova, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Dejan Nikolčić.

Nikolčić je rekao da u ovoj opštini nema mobilnih timova za glasanje, te da pravo glasa imaju 1.133 birača.

Sva biračka mjesta na području opštine Čelinac otvorena su jutros na vrijeme, a pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima na području Čelinca imaju 15.382 birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Milan Pejanović.

On je istakao da na osam biračkih mjesta u ovoj opštini usljed vremenskih neprilika nema struje.

Pejanović je naveo da na području ove opštine ima 26 biračkih mjesta.

Biračka mjesta u Laktašima jutros su otvorena na vrijeme, u 7.00 časova, potvrdila je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Gordana Nišić.

Nišićeva je navela da noćas nisu imali struju na biračkim mjestima Drugovići i Devetina, ali su uspjeli da obezbijede agregate.

"Uspjeli smo da očistimo puteve da se može prići svim biračkim mjestima", rekla je Nišićeva.

Ona je dodala da imaju 49 redovnih biračkih mjesta i pet mobilnih timova.

U Laktašima pravo glasa ima 33.626 birača.

Sva biračka mjesta na području opštine Kostajnica otvorena su jutros na vrijeme, u 7.00 časova, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Svjetlana Bajalica.

Pravo glasa na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Kostajnici ima 4.969 birača, koji će glasati na 13 redovnih biračkih mjesta.

Bajalica je rekla da je formiran i jedan mobilni tim za koji je prijavljeno 28 glasača, te jedno biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima koje je pridruženo redovnom biračkom mjestu 184B013.

Sva birališta u Stanarima otvorena su u 7.00 časova, potvrđeno je Srni iz Opštinske izborne komisije.

Iz komisije su istakli da pojedina biračka mjesta imaju problema zbog nestanka električne energije.

U Stanarima će na 14 redovnih biračkih mjesta glasati 7.547 birača.

Birališta su otvorena od 7.00 do 19.00 časova.

Prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj održavaju se manje od godinu dana prije Opštih izbora u BiH.

Podsjetimo, nakon što je politički montiranim procesom Sud BiH proveo samovolju nelegitimnog Kristijana Šmita, a Centralna izborna komisija oduzela mandat od naroda legitimno izabranog predsjednika, iznuđeno je da građani Srpske izađu na prijevremene izbore i biraju novog predsjednika Republike.