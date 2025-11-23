MUP Srpske izdao važno saopštenje građanima

Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata danas će zbog prijevremenih izbora raditi od 7 do 19 časova, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Takođe, do 6 časova sutra ujutro zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.

"Zabrana saobraćaja teretnih vozila preko 3,5 tone na svim javnim putevima Republike Srpske u periodu od 00:00 asova 23.11.2025. do 06:00 časova 24.11.2025. Zabrana prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme na teritoriji Republike Srpske tokom 23. novembra, od 00:00 do 24:00 časova, izuzev transporta pirotehničkih sredstava za najavljene vatromete", saopšteno je iz MUP-a.