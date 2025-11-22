Sve spremno za prijevremene izbore

Više od milion i 250 hiljada birača imaju pravo da glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na ukupno 2.211 biračkih mjesta i uz pomoć 139 mobilnih timova.

Sve je spremno za izbore. Samo se čeka otvaranje biračkih mjesta.

"Nadamo se da ove vremenske neprilike nam odmoći u toj organizaciji. Nadamo se da će svi naši građani zaći na izbore i da će to fino proteći. Prve rezultate očekujemo negdje oko 21 čas. Mi ćemo imati prvi pres u 21, drugi ćemo imati u 23 i tu ćemo pokušati da imamo prve preliminarne rezultate", kaže za ATV Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Cijeli dan se dijeli glasački materijal po biračkim mjestima, policija bi trebalo da je u 7 sati uveče preuzela nadzor nad svim biračkim mjestima.

Gradske izborne komisije očekuju da će prvi rezultati biti ranije nego inače, jer građani biraju samo predsjednika Republike.

"Ono što nas malo brine su, naravno, ovi vremenski uslovi, česti nestanak električne energije. Nadam se da će se to vrijeme stabilizovati i da ćemo sutra imati energiju u svim biračkim mjestima. Što se tiče gradske izborne komisije, mi smo sve pripreme koje smo trebali da odradimo odradili i nadamo se da će sve biti u redu. Jedan je izborni nivo, nemamo mnogo kandidata na kandidatskim listama, tako da očekujemo da će se to relativno brzo odraditi, samo brojanje glasova. Pa... nekakve prve rezultate ćemo imati vjerovatno negdje oko 22 časa", rekao je Dubravko Malinić, predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka.

"Ja lično mislim da onaj ko je planirao da izađe da će izaći, bez obzira na to da li je snijeg, kiša, oluja ili slično. Znači, treba animirati ljude da izađu i iskoriste svoje biračko pravo. Isto tako očekujem da se na biračkim mjestima dosta brže završi brojanje i da će naši rezultati konačni, naravno, biti, ja se nadam, minimum dva sata ranije nego što je to bio dosadašnji običaj", ističe Dijana Savić Božić, predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina.

"Nekih većih problema nije bilo. To su uobičajeni problemi odustajanja pojedinih predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i tako dalje. Međutim, evo i danas mi radimo na izmjenama, dopunama biračkih odbora, tako da ćemo sutra, nadam se, imati kompletne sve biračke odbore", kaže Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor i dodaje:

"Vidite i da su vremenske prilike se pogoršale. I to će vjerovatno uticati naročito na stariju populaciju da ne izađu na biračka mjesta. Međutim, nadamo se i pozivamo sve upisane u birački spisak da sutra ispune svoju građansku dužnost".

I MUP Srpske spreman je za izbore. Kancelarije za izdavanje dokumenata radile su danas od 7 do 3 popodne. Sutra će raditi od 7 ujutro do 7 uveče.

"Ti referati koji se odnose na lična dokumenta, potvrde o mjestu prebivališta, kao i sama akvizicija, tj. podizanje završnih dokumenata, tako da je građanima, svako ko nema trenutno dokument, mogućnost ima da podigne potvrdu i da sa tom potvrdom može izaći na biralište", naglašava Mirna Šoja, novinar u Službi ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Vodi se računa i o bezbjednosnom aspektu. Više od stotinu predizbornih skupova proteklo je bez incidenata, a MUP će i tokom sutrašnjeg dana reagovati na svaku prijavu i eventualni incident. Teretnim vozilima iznad 3,5 tone od ponoći do 6 sati u ponedjeljak biće zabranjeno da saobraćaju svim javnim putevima u Republici Srpskoj. Zabrana će biti na snazi i za prevoz eksplozivnih materija, oružja i vojne opreme.

I građani su spremni za glasanje – odlučili su, bar oni koji su mislili da glasaju.

Biračka mjesta otvaraju se u 7 ujutro i zatvaraju u 7 uveče. Građani koji se zateknu na biračkim mjestima u 19 sati moći će da dovrše svoju građansku dužnost.