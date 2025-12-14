Logo
Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

Izvor:

BBC

14.12.2025

10:46

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе
Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi – Bi-Bi-Si javlja da ima ubijenih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

Na plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave.

Australijska policija je saopštila da su uhapšene dvije osobe i pozvala sve građane koji se nalaze na tom području da potraže zaklon. Iz hitne pomoći Novog Južnog Velsa saopšteno je da je 13 osoba prebačeno u bolnicu. Bi-Bi-Si prenosi da ima ubijenih. Na mjestu pucnjave održavalo se okupljanje jevrejske zajednice povodom Hanuke.

Australijski mediji prenose da je na plaži Bondi u Sidneju došlo do pucnjave. Iz policije su saopštili da im je pucnjava prijavljena oko 18.45 po lokalnom vremenu.

Sidnej morning herald javlja da se čulo i više od 50 pucnjeva. Mediji prenose da se na mjestu pucnjave održavalo okupljanje jevrejske zajednice povodom Hanuke. Očevici navode da je pucnjava trajala oko 10 minuta.

Australijska policija saopštila je da su uhapšene dvije osobe, ali da je i dalje u toku policijska operacija na plaži Bondi. Pozvali su sve građane koji se nalaze u tom području da potraže zaklon.

пуцњава-Америка-универзитет

Svijet

Pucnjava na američkom univerzitetu, dvije osobe mrtve

Bi-Bi-Si prenosi da je njihov reporter od policije na licu mjesta saznao da ima mrtvih.

Australijski premijer Entoni Albaniz je u pisanoj izjavi rekao da su scene u Bondiju "šokantne i uznemirujuće".

"Policija i službe za hitne intervencije su na terenu i rade na spasavanju života. Moje misli su sa svakom osobom koja je pogođena", rekao je Albaneze.

Tagovi:

pucnjava

Sidnej

Plaža

