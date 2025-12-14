Logo
Sijarto: Poljska namjerava da izazove rat Evrope sa Rusijom

SRNA

SRNA

14.12.2025

17:02

Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом
Foto: ATV

Poljska namjerava da izazove rat Evrope sa Rusijom, ali Budimpešta u to neće ući, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Mađarski premijer Viktor Orban je dan ranije izjavio da bi oduzimanje ruskih aktiva od strane Evrope predstavljalo faktičku "objavu rata" Moskvi. Kao odgovor, šef poljske diplomatije optužio je Orbana da je navodno "dobio Orden Lenjina".

"Razumijemo da vi zaista želite da započnete rat Evrope protiv Rusije! Mi nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u vaš rat", istakao je Sijarto na mreži "Iks" reagujući na kritike poljskog kolege Radoslava Sikorskog.

Evropska unija odobrila je ranije zamrzavanje ruskih aktiva u iznosu od 210 milijardi evra na neodređeno vrijeme.

Istovremeno, Centralna banka Rusije podnijela je tužbu protiv belgijskog depozitara "Juroklir", u kojem se nalaze ruska sredstva, zahtijevajući naknadu štete.

Tagovi:

Peter Sijarto

Poljska

Mađarska

Rusija

