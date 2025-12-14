Logo
Large banner

Oluja "Emilija" pogodila Kanarska ostrva

Izvor:

Agencije

14.12.2025

09:12

Komentari:

0
Олуја "Емилија" погодила Канарска острва
Foto: Youtube/@RTVE Noticias/screenshot

Oluja "Emilija" pogodila je Kanarska ostrva i jugoistočne oblasti Iberijskog poluostrva, a udari vjetra dostizali su gotovo 150 kilometara na čas, prenose lokalni mediji.

Na nekoliko ostrva ovog arhipelaga zabilježeni su nestanci struje, poplavljeni podrumi kuća, oborena stabla i saobraćajne nezgode.

Kako je navela španska meteorološka agencija Aemet, oluja će se u ovim oblastima nastaviti do sutra.

Upozorenja su izdata u Andaluziji, Asturiji, Kantabriji, Galiciji, Baskiji i na Kanarskim ostrvima, kao i u gradovima Seuta i Melilja.

Na svim ostrvima Kanarskog arhipelaga izdat je narandžasti meteoalarm, dok se snijeg očekuje u najvišim dijelovima Tenerifa, Gran Kanarije i La Palme, kao i duž obala Kadiza i Seute.

Тајланд, тајфун, олуја

Svijet

Broj žrtava ciklona u Šri Lanki dostigao 643

Meteorolozi upozoravaju da se očekuju obilne kišne padavine, a za 12 časova moglo bi da padne do 100 litara kiše po kvadratnom metru.

Podijeli:

Tagovi:

Oluja

Kanarska ostrva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снажна атлантска олуја продире: Захватиће дио континента

Društvo

Snažna atlantska oluja prodire: Zahvatiće dio kontinenta

5 d

0
Поплављени путеви, затворене школе: Олуја изазвала хаос

Svijet

Poplavljeni putevi, zatvorene škole: Oluja izazvala haos

1 sedm

0
Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

Svijet

Strašna oluja hara Grčkom: Ulice pod vodom, na snazi crveno upozorenje

2 sedm

0
Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

Svijet

Panika u Grčkoj: Oluja Adel pogodila Atiku

2 sedm

0

Više iz rubrike

''Боингу 777'' отказао мотор током полијетања, морао хитно да се врати на аеродром

Svijet

''Boingu 777'' otkazao motor tokom polijetanja, morao hitno da se vrati na aerodrom

2 h

0
Лавров: ОХР главни извор нестабилности у БиХ

Svijet

Lavrov: OHR glavni izvor nestabilnosti u BiH

2 h

0
Полицијски час у дијеловима Тајланда угроженим борбама са Камбоџом

Svijet

Policijski čas u dijelovima Tajlanda ugroženim borbama sa Kambodžom

3 h

0
Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве

Svijet

Pucnjava na američkom univerzitetu, dvije osobe mrtve

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Sveštenik o slavama za vrijeme posta: ''Sve naopako, na mrežama dijele slike prasića na ražnju i čestitaju Svetog Nikolu''

11

20

Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

11

12

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

11

07

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

10

58

Vidić za američke medije o srpskom fudbalu: ''Imamo probleme u samom DNK naše igre''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner