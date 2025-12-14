Oluja "Emilija" pogodila Kanarska ostrva

Izvor:
14.12.2025
Oluja "Emilija" pogodila je Kanarska ostrva i jugoistočne oblasti Iberijskog poluostrva, a udari vjetra dostizali su gotovo 150 kilometara na čas, prenose lokalni mediji.
Na nekoliko ostrva ovog arhipelaga zabilježeni su nestanci struje, poplavljeni podrumi kuća, oborena stabla i saobraćajne nezgode.
Kako je navela španska meteorološka agencija Aemet, oluja će se u ovim oblastima nastaviti do sutra.
Upozorenja su izdata u Andaluziji, Asturiji, Kantabriji, Galiciji, Baskiji i na Kanarskim ostrvima, kao i u gradovima Seuta i Melilja.
Na svim ostrvima Kanarskog arhipelaga izdat je narandžasti meteoalarm, dok se snijeg očekuje u najvišim dijelovima Tenerifa, Gran Kanarije i La Palme, kao i duž obala Kadiza i Seute.
Meteorolozi upozoravaju da se očekuju obilne kišne padavine, a za 12 časova moglo bi da padne do 100 litara kiše po kvadratnom metru.
