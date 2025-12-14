''Boingu 777'' otkazao motor tokom polijetanja, morao hitno da se vrati na aerodrom

Izvor:
14.12.2025
Avionu američke kompanije "Junajted erlajnz" na letu za Tokio morao je hitno da se vrati na aerodrom Vašington Dalas jer je tokom polijetanja izgubio snagu u jednom od motora.
U letjelici se nalazilo 275 putnika i 15 članova posade.
Nema izvještaja o povrijeđenima.
Making this ABUNDANTLY clear - a plane did not crash at Dulles International Airport. A United Airlines 777-200 made an emergency landing after experiencing engine failure during departure. The smoke you see was caused by a brush fire, which is now out. pic.twitter.com/z3IHP1kYyD— Joseph Olmo (@ReporterJoseph) December 13, 2025
