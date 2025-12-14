Logo
''Boingu 777'' otkazao motor tokom polijetanja, morao hitno da se vrati na aerodrom

Izvor:

Agencije

14.12.2025

09:04

Foto: Pixabay

Avionu američke kompanije "Junajted erlajnz" na letu za Tokio morao je hitno da se vrati na aerodrom Vašington Dalas jer je tokom polijetanja izgubio snagu u jednom od motora.

U letjelici se nalazilo 275 putnika i 15 članova posade.

Nema izvještaja o povrijeđenima.

