Sutra isplata 52 miliona za korisnike boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće sutra mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja.
Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus, koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, saopšteno je iz Ministarstva finansija.
Predivđeno je da ukupno budu isplaćena 52.000.000 KM.
Ministarstvo finansija će sutra isplatiti i novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć opštinama i gradovima u Republici Srpskoj.
