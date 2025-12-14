Logo
Sutra isplata 52 miliona za korisnike boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja

RTRS

14.12.2025

10:30

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće sutra mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja.

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus, koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Republika Srpska

Do kraja februara Zakon o pravima boraca: Znatno veća sredstva za boračke kategorije

Predivđeno je da ukupno budu isplaćena 52.000.000 KM.

Ministarstvo finansija će sutra isplatiti i novembarske naknade za tuđu njegu i pomoć opštinama i gradovima u Republici Srpskoj.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

Socijalna pomoć

socijalna zaštita

isplata naknada

