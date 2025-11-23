Državljanin BiH ubio suprugu u hotelu

Policija Antverpena uhapsila je 46-godišnjeg muškarca iz Bosne i Hercegovine pod sumnjom da je ubio suprugu u jednom hotelu.

Kako prenose belgijski mediji, prolaznici su u blizni hotela Leonardo vidjeli dezorijentisanog čovjeka koji im je rekao da pozovu policiju jer je “nešto strašno uradio svojoj supruzi”.

„Jedan muškarac je na ulici prišao prolaznicima i tražio da pozovu policiju. Rekao je da je nešto učinio svojoj partnerki“, izjavio je portparol antverpenskog tužilaštva Kristof Aerts.

Policajci su ušli u hotel, a ubrzo za njima i hitna pomoć i spasilačka služba.

U hotelskoj sobi policajci su zatekli teško povrijeđenu ženu staru 53 godine. Hitne službe pokušale su da je spasu, ali je žrtva preminula na licu mjesta. Antverpenska policija zatekla je žrtvu u kritičnom stanju. „Reanimacija je odmah započeta, ali nažalost nije uspjela“, izjavio je Kristof Aerts, portparol tužilaštva u Antverpenu. „Žrtva je, nažalost, preminula.“

Osumnjičeni, 46-godišnji suprug žrtve, Osman H., porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, prenos belgijski mediji. Par je bio u braku već nekoliko godina, iako se posljednjih mjeseci govorilo o problemima u njihovom odnosu.

„Planirali su da zajedno provedu noć u toj hotelskoj sobi“, rekli su njegovi advokati Chantal Van den Bosch i Džon Toen. „Tamo se nešto dogodilo, ali za sada nije potpuno jasno šta tačno. On je trenutno u šoku i veoma je emotivan “

Osman H. je uhapšen i odveden na ispitivanje. „Tužilaštvo je zatražilo istražnog sudiju, koji je došao na lice mjesta kako bi od forenzičara, sudskog ljekara i istražitelja dobio prvi izvještaj o događaju i samoj istrazi“, dodao je Kristof Aerts.

Osumnjičeni je izveden pred istražnog sudiju, koji je donio odluku da ga zadrži u pritvoru zbog sumnje na ubistvo. Sljedeće nedjelje trebao bi da bude izveden pred sudsko vijeće, koje će odlučiti o njegovom daljem pritvoru. Istragu u međuvremenu nastavlja lokalna kriminalistička policija iz Antverpena.

Prema navodima tužilaštva, tačan uzrok smrti još nije poznat. Autopsija, koja će biti obavljena tokom vikenda, trebala bi da razjasni sve nedoumice.

Nekoliko hotelskih gostiju bili su svjedoci intervencije.

„Vidjeli smo dvije ekipe hitne pomoći, vatrogasce i policiju“, ispričao je francuski par koji je odsjeo u hotelu. „Mislili smo da se dogodila pljačka u objektu pored hotela, kod Vestern Union-a.“

Ravi i Bjorn, dvojica prijatelja iz Nizozemske, koji su oko pola dva ujutru stigli u hotel, takođe su primijetili prisustvo hitnih službi.

„Policijsko vozilo stajalo je ispred hotela“, rekli su. „Kada smo htjeli da uđemo u lift, policajci su upravo izlazili iz njega. Više od toga nismo primjetili, sve dok jutros nismo pročitali članak.“