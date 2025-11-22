Logo

Mladić poginuo tokom izvođenja svoje tačke u cirkusu

Izvor:

SRNA

22.11.2025

20:55

Младић погинуо током извођења своје тачке у циркусу
Foto: Unsplash

Dvadesetšestogodišnji Čileanac poginuo je dok je izvodio svoju tačku motocikliste u cirkusu u gradu u blizini Napulja.

Do nesreće je došlo tokom izvođenja tačke "Globus smrti", u kojoj su trojica motociklista istovremeno vozila unutar velike čelične sfere.

Čileanac je zajedno sa Meksikanacem i Kolumbijcem, oba stara 46 godina, izvodio svoju tačku u mraku, a jedino svjetlo dolazilo je s LED lampica na njihovim kostimima.

Mladi Čileanac je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motociklom i pao na dno kugle, a druga dvojica su pokušala da uspore kako bi ga izbjegli, ali u tijesnom prostoru došlo je do sudara koji je prekinuo predstavu.

Meksički akrobata hitno je prevezen u bolnicu i u kritičnom je stanju, dok je kolumbijski motociklista prošao bez težih povreda.

Tragedija se dogodila sinoć u naselju Sveta Anastazija u blizini Napulja, tokom predstave cirkusa "Imperijal rojal".

Policija je započela istragu i prikuplja videe koje su snimili posjetioci kako bi utvrdila tačne okolnosti nesreće.

