Kako se pravilno prenosi krsna slava: Evo šta kaže vjera

Krsna ili porodična slava je autentičan srpski običaj koji drugi hrišćanski svijet ne poznaje i zauzima važno mjesto kako u porodičnoj, tako i nacionalnoj tradiciji Srba od pokrštavanja do danas. Iako se tokom vijekova mnogo šta mijenjalo u životima i običajima našeg naroda, slava je čuvana kao najveća svetinja i obilježavala se i u ratovima, i u igznanstvima, i u bolnicama i kada se imalo i kada nije.

Istorija svjedoči da su čak i srpski vojnici, da bi ispoštovali običaje i tradiciju lomili bajati vojnički hljeb, palili komadiće svijeće i molili se Bogu za srećnije i berićetnije dane. Koliko je slava ukorijenjena i sam duh i tradiciju srpskog naroda najbolje ilustruje činjenica da je nisu odricali ni u vrijeme komunizma kada se proslava ovog običaja nije prekidala, i kada je vladala velika antivjerska propaganda.

Treba naglasiti da se slava prenosi sa koljena na koljeno i to isključivo sa oca na sina i ono što je malo poznato jeste da ljudi koji slave istu slavu imaju sigurno i zajedničkog pretka. Dakle, sve te porodice su potekle od jednog, ali su se tokom vremena i raseljavanja udaljile jedne od drugih i postale jedna drugima velika nepoznanica.

Ono što je odlika modernog doba, za razliku od onoga što se nekada radilo, jeste da se slava od oca na sina uglavnom preuzima, a ne prenosi. Naime, u današnje vrijeme sin mahom preuzima slavu kad otac umre, a dok je on živ, čak i kad muški potomci sa njim ne žive, dolaze kod njega na slavlje prilkom obilježavanja sveca zaštitnika, što je apsolutno pogrešno.

Odlazak sina iz porodičnog doma

Naime, prema pravoslavlju, sin čim napusti porodični dom i odseli se, on bi trebalo da tu istu slavu proslavlja i u svom domu. Mada se u modernom dobu, slava sa oca na sina uglavnom preuzima, a ne prenosi.

Dakle, čim neko živi zasebno i ima svoju porodicu, dužan je da slavi svoju slavu, jer je slava zaštitnik domaćeg ognjišta i pomoćnik u svakom radu, veliki Božji blagoslov i zaštitnik svih ukućana, naročito djece.

U ovom slučaju, samo prve godine po odlasku iz porodičnog doma, sin dolazi kod oca na slavu.

Kad se kolač isiječe, otac iz svoje desne ruke predaje sinu jednu četvrtinu kolača, poljube se, jedan drugom čestitaju slavu, a otac poželi sinu da sa svojom ženom i djecom, budućim unucima i potomcima, dugo u zdravlju i dobrom raspoloženju slavi slavu.

Sin nosi dio kolača kući, podijeli ga sa svojom porodicom, a već naredne godine počinje redovno da slavi svoju krsnu slavu.

(Religija)