Pet komada odjeće koje svaka žena mora da ima u ormaru

Modni komadi koji zaslužuju mjesto u vašem ormanu ne izazivaju samo trenutnu opsesiju, već su relevantni godinama. Oni čine da sve ostalo u vašem garderoberu bude instant elegantnije.

Prave jesenje investicije vas vode kroz bezbroj odjevnih kombinacija. Počnite da formirate garderobu od ovih 5 trendi a vječnih komada i uvijek ćete imati šta da obučete i da ujedno pratite modu.

Savršeni blejzer

Svakoj ženi sa stilom potreban je blejzer prilagođen njenoj figuri, jer ga pravi kroj transformiše u modni komad. Savršeno krojen blejzer ističe vašu siluetu, stvara čiste linije i trenutno čini da čak i najjednostavnija kombinacija izgleda vrhunski.

Mini haljina dugih rukava

Silueta je dovoljno svestrana da odgovara svemu, lako prelazi u hladnije mjesece uz dodatak hulahopki i čizama. Realno, nosićete je bar jedan ili dva puta mjesečno tokom zime. To je pametna investicija koja podiže samopouzdanje i zaslužuje mjesto u vašoj garderobi.

Asimetrične pantalone

Pantalone asimetričnog kroja prkose trendovima, a uvijek djeluju modno. Smatrajte ih šik osnovom za bezbroj jesenjih odjevnih kombinacija.

Neutralno pletivo

Kvalitetna trikotaža, bilo da je džemper ili kardigan u neutralnoj boji, savršeno se uklapa sa svime što već imate. Čak i jednostavno stilizovano uz farmerke, ili prebačeno preko ramena, daje ležeran, uglađen izgled.

Šik karirani kaput

Karirani kaput odmah čini da vaše kombinacije djeluju svježe, a opet bezvremenski. Nosi se preko svega, od teksasa do pantalona, dodajući tačno pravu količinu šare, a da pritom ne preopterećuje vaš izgled.

Savjet plus

Ulaganje u upečatljive detalje uvijek se isplati. Instant osvježavaju i unose dinamiku i u najjednostavnije kombinacije.