Detalji jezivog ubistva: Muškarca (46) sjekirom udarali do smrti, pa pobjegli

Brzom i efikasnom akcijom policije rasvijetljeno je ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca iz Požarevca. Uhapšeni su G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično djelo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17. novembra ove godine sjekirom ubio četrdesetšestogodišnjeg muškarca zadavši mu više udaraca u glavu. Potom je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog djela, napustio kuću.

Policija je tijelo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka, zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva mjeseca stanovao zajedno sa Ž. N.

Na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio mjeru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.