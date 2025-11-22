Logo

Voz ''pokosio'' čovjeka, saobraćaj obustavljen

Nesrećni slučaj dogodio se danas oko 17.15 časova kada je voz naletio na čovjeka kod Subotice, saopštio je Srbija voz.

"Srbijavoz” a.d. obavještava korisnike usluga da je dana 22.11.2025. godine,u 17:15 časova došlo do nesrećnog slučaja", navodi se u saopštenju.

Voz koji je iz Beograd pošao u 16:00 časova, prilikom nailaska voza kod Naumovićeva naletio na NN lice.

Na mjestu udesa MUP i Hitna pomoć.

"Voz koji iz Subotice polazi u 18 sati neće saobraćati", saopštili su.

Subotica

voz

