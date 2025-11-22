Pucnjava tokom paljenja novogodišnje jelke, ima mrtvih

Noć proslave prerasla je u paniku nakon što su se dogodile dvije pucnjave u Čikagu samo nekoliko sati nakon što je u gradu zvanično zasvijetlila novogodišnja jelka.

Jedna osoba je ubijena, a osmoro je ranjeno u petak, dok su prestravljene porodice bježale sa lica mjesta, prenosi Dejli Mejl.

Region Albaniju pogodile jake poplave, poginula najmanje jedna osoba

Prvi rafal je odjeknuo oko 21:50 u blizini ulica Stejt i Randolf, na samo nekoliko koraka od pozorišta u Čikagu. Policija u patroli čula je pucnje ispaljene u veliku grupu, što je izazvalo stampedo.

Sedmoro tinejdžera, uzrasta od 13 do 17 godina, pogođeno je i hitno prevezeno u dječije bolnice Stroger i Luri.

Policija nije utvrdila motiv, niti je bilo hapšenja.

Oko 30 minuta kasnije, panika je ponovo zavladala ulicama u blizini Adamsa i Dirborna.

Gradovi i opštine Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima

Tamo su policajci pronašli još dvije žrtve: osamnaestogodišnjeg muškarca upucanog u nogu i još jednu osobu koja je kasnije podlegla povredama u bolnici Nortvestern.

Just a bunch of Chicago Mayor Brandon Johnson's "silly kids" coming down to celebrate Christmas in downtown Chicago. 1 dead, eight wounded after Christmas Tree lighting "festivities."

H/T Chicago Critter pic.twitter.com/mACu3FtnxM — Reporter William J. Kelly #thatreporter (@Williamjkelly) November 22, 2025

Odbornik Brajan Hopkins je na Iksu napisao da je više policajaca "napadnuto i povrijeđeno buzdovanima i elektrošokerima", a najmanje jedan je hospitalizovan. Hopkins je takođe napomenuo da je jedna žrtva zadobila po život opasnu ranu na torzu.

Nasilje se dogodilo tokom jedne od najprometnijih noći u sezoni, kada su hiljade ljudi ispunile Milenijumski park povodom paljenja jelke i otvaranja božićnog marketa.

Zdravlje Zdravlje na tanjiru: Borovnice pomažu u snižavanju holesterola i šećera u krvi

Istraga dvije pucnjave je u toku.