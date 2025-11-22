Kamere snimile ubistvo Tadije Pantića

Muškarac Tadija Pantić (23) izrešetan je u subotu ujutru u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, a jake policijske snage ubrzo su bile na licu mjesta.

Pokrenuta je i akcija "Vihor 3".

Prema poslednjim nezvaničnim informacijama, žrtva i napadač su se jurili pre ubistva.

"Sumnja se da je T. P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku vidio da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta", navodi sagovornik "Kurira" i dodaje:

"Napadač je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu i za njim se intezivno traga u policijskoj akciji Vihor".

Egzekutor je neko vrijeme sigurno pratio žrtvu, a sada je likvidirao.

"Kamere su navodno, snimile brutalno ubistvo", navodi "Kurirov" izvor.

Inspektori na terenu češljaju svaki pedalj na mjestu zločina kako bi skupili što više dokaza koji bi im pomogli u rasvjetljavaju ubistvo.

Istragu ovog ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Pogrebno preduzeće došlo je kako bi odnijelo tijelo ubijenog na obdukciju koja će utvrditi koliko hitaca je primio i koje od tih povreda su bile smrtonosne.

Ubijeni muškarac već dva puta izbjegao smrt

Kako pišu mediji, Pantić je dva puta izbjegao smrt.

"Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabilježile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i T. P. Napadači su i tada pucali", podsjeća izvor i dodaje da je T. P, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

"Makedonski maneken M. S. (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača T. P", kaže izvor i podsjeća da je M.S, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.