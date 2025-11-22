Tragične statistike - broj suicida u porastu

Na savjetodavnoj liniji "Plavi telefon“ gdje se ljudi obraćaju za psihološku pomoć kažu da su u dosadašnjem radu su obavili preko 70 hiljada poziva.

U toku 2025. godine ljudi su se obraćali zbog sve učestalijih mentalnih problema. Savjetnica na "Plavom telefonu“ Maja Kovačević istakla je da od oktobra do januara dobijaju najviše poziva djece i mladih.

"Najčešći razlozi zbog kojih nam se mladi obraćaju su teme iz oblasti mentalnog zdravlja javljaju jer osjećaju strah i anksioznost jer im se javljaju suicidalne misli ili se samopovređuju", kaže Kovačevićeva za ATV.

Loše statistike, pokrenule su pitanje važnosti brige i prevencije mentalnog zdravlja. U prethodnih nekoliko mjeseci ove godine broj suicida je u porastu.

"Osoba ne želi umrijeti uvijek kod suicida moramo to znati nego želi da funkcionalnije živi to znači da bolje živi svaka ta reakcija je znak da osoba želi da da apel sredini pomozite mi", ističe psiholog Aleksandar Milić.

Građani su saglasni da je mentalno zdravlje jako važno. Ali većina ih gotovo nikako nije potražilo pomoć stručnjaka.

"Pa tako što razgovaram sa bližnjima sa majkom“ Kao ambasador protiv vršnjačkog nasilja mislim da je je to prisutno u srednjim školama da bi se školske službe trebale tome posvetiti",

"Borim se za to da se osjećam normalno ali to drugi više vide kako ja izgledam kako djelujem na okolinu“,

"Možda su to ipak društvene mreže krive koje pokazuju samo neku pozitivnu stranu u životu ne pokazuju da je život bitka i da je svaki dan uvijek novi izazov“, govore nam građani.

Sociolozi ukazuju da je njegovanje dobrog mentalnog zdravlja prioritet te da rano prepoznavanje znakova patnje i rizika od strane okoline može spasiti život osobi u problemu. Sve brži način života prevelika očekivanja faktori su rizika te predstavljaju okidač koji vodi u poremećaje mentalnog zdravlja i suicid.

"Važno je da nosimo teret jedni drugih važno je da saslušamo drugu osobu, i čini mi se da ona rečenica nisi sam u mnogo može da pomogne drugoj osobi da bude prekretnica u toj nesrećnoj odluci", rekao je Vladimir Vasić, sociolog.

Stručnjaci ostaju saglasni da slika mentalnog zdravlja stanovništva nije dobra i da ljudi treba češće da se javljaju stručnim licima i savjetovalištima da nakupljeni stres ili narušeno mentalno zdravlje ne bi sa sobom u budućnosti donosili kobne statistike i posljedice.