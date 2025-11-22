Logo

Od ovce do priglavka – "vuna glavu čuva"

Izvor:

ATV

22.11.2025

19:42

Komentari:

0
Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију
Foto: ATV

Bicikl, pa na Malu pijacu u Obilićevu. Baka Bora u 89-oj godini ne gubi ni sekund.

Zima stiže, priglavci se traže. Starica ima pune ruke posla. Vunu je oprala na Vrbasu, iščešljala, isprela, pa priglavke isplela.

"Kaže skupo, nije skupo. Ajd' na Vrbas, operi pa donesi, i ja ću kupiti. Ko hoće, ko neće ne mora", kaže za ATV baka Bora Jurić.

A hoće mnogi. Minus i niske temperature su podnošljiviji uz vunu i priglavke, pričaju Banjalučani.

"Dobro grije, spašava. To je nekad naš narod nosio, ali naše seljanke sad vole helanke. Šalim se normalno, dobra stvar",

"Zdravo grije, vuna je uvijek zdrava bila. Nije kao ova omladina vidi se pupak", pričaju nam Banjalučani.

Vuna je odličan izolator. Zimi grije, ljeti hladi, priča jedini vunovlačar u Banjaluci. Iz godinu u godinu sve je manje posla na maini koja je stara više od 100 godina, ali zato ovdje anegdota nikad ne manjka.

"Jedna gospođa koja je dolazila, išla je kod doktora, kaže da mi je umrijet', kaže bako skini vunu sa sebe pa ćeš umrijeti. Toliko je zdrava i toliko čuva", ističe Goran Irić, vunovlačar iz Banjaluke.

Vunu danas bacamo, otkupa nema, žale se stočari na Manjači. Šteta je, kažu, jer vuna je najbolji štit za surove zime.

"Vuna je na meni i ja se ne bojim ko i ovca. Vunu je otkupljivalo išla je za sve odjevke što postoje i toplina od njih. Sad je najbolja vuna odjevka, a ona se baca", priča Dragomir Savanović, stočar sa Manjače.

A koliko je vuna nekada bila vrijedna možda najbolje govori i činjenica da su porodice stočara na Manjači kupovale namirnice za cijelu godinu samo od prodaje vune. Kažu, teško da će takva vremena opet dočekati.

Provjereno, vuna zimi možda i najbolje grije tijelo, a program ATV-a – i srce i dušu. Zato, i ove zime, uživajte u toplini porodičnog doma, dodiru vune i našim pričama koje su uvijek drugačije i sa dušom.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Narod priča

Manjača

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Плави телефон

Društvo

Tragične statistike - broj suicida u porastu

3 h

0
Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

Društvo

Teretni saobraćaj se odvija preko Romanije, apel vozačima da koriste lance

6 h

0
На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

Društvo

Na dan Svetog Nektarija ova molitva se čita za potomstvo

6 h

0
Ево када се очекује топљење снијега

Društvo

Evo kada se očekuje topljenje snijega

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

VIDEO - Jolić za ATV: Put Nevesinje - Gacko prohodan, nema problema

22

08

Izdata potjernica za bivšim saradnikom Zelenskog

21

59

Zemljotres u Banjaluci

21

47

Automobil nakon sudara završio u kružnom toku, ima povrijeđenih

21

39

Kao u hotelu: Ovako izgleda ćelija u kojoj će boraviti Bolsonaro

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner