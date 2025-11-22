Od ovce do priglavka – "vuna glavu čuva"

Bicikl, pa na Malu pijacu u Obilićevu. Baka Bora u 89-oj godini ne gubi ni sekund.

Zima stiže, priglavci se traže. Starica ima pune ruke posla. Vunu je oprala na Vrbasu, iščešljala, isprela, pa priglavke isplela.

"Kaže skupo, nije skupo. Ajd' na Vrbas, operi pa donesi, i ja ću kupiti. Ko hoće, ko neće ne mora", kaže za ATV baka Bora Jurić.

A hoće mnogi. Minus i niske temperature su podnošljiviji uz vunu i priglavke, pričaju Banjalučani.

"Dobro grije, spašava. To je nekad naš narod nosio, ali naše seljanke sad vole helanke. Šalim se normalno, dobra stvar",

"Zdravo grije, vuna je uvijek zdrava bila. Nije kao ova omladina vidi se pupak", pričaju nam Banjalučani.

Vuna je odličan izolator. Zimi grije, ljeti hladi, priča jedini vunovlačar u Banjaluci. Iz godinu u godinu sve je manje posla na maini koja je stara više od 100 godina, ali zato ovdje anegdota nikad ne manjka.

"Jedna gospođa koja je dolazila, išla je kod doktora, kaže da mi je umrijet', kaže bako skini vunu sa sebe pa ćeš umrijeti. Toliko je zdrava i toliko čuva", ističe Goran Irić, vunovlačar iz Banjaluke.

Vunu danas bacamo, otkupa nema, žale se stočari na Manjači. Šteta je, kažu, jer vuna je najbolji štit za surove zime.

"Vuna je na meni i ja se ne bojim ko i ovca. Vunu je otkupljivalo išla je za sve odjevke što postoje i toplina od njih. Sad je najbolja vuna odjevka, a ona se baca", priča Dragomir Savanović, stočar sa Manjače.

A koliko je vuna nekada bila vrijedna možda najbolje govori i činjenica da su porodice stočara na Manjači kupovale namirnice za cijelu godinu samo od prodaje vune. Kažu, teško da će takva vremena opet dočekati.

