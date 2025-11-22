Svi i dalje bruje o skandalu u emisiji Jovane Jeremić

Jovana Jeremić je u svom Jutarnjem programu sredinom marta mjeseca ugostila Vojislava Šešelja.

Kako je navela na svom Instagram profilu, ovo je bio prvi susret sa Vojislavom nakon tri godine ponovo.

Sjedila je prekoputa političara, u roze pantalonama i čipkanoj majici, a razgovarali su o aktuelnim temama.

Ovog puta njihov razgovor je protekao bez ikakvih čarki, a Jovana je sve vrijeme isticala da je Pink najgledanija televizija i da skoro nije imala toliki šer, odnosno gledanost.

Prije tri godine se žestoko posvađali na Pinku

Jovana Jeremić i Šešelj su se prije tri godine našli u klinču u debati baš na televiziji Pink, u emisiji "Hit Tvit".

"Ajde, malo ćuti dok ja govorim. Ja ćutim dok ti pričaš", rekao joj je Šešelj.

"Samo kažem da se ne slažem, nemoj da me ućutkuješ", odbranila se Jeremićka.

"Nema smisla da mi stalno upadaš u riječ", odbrusio je Šešelj.