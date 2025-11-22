Logo

Svi i dalje bruje o skandalu u emisiji Jovane Jeremić

Izvor:

Alo

22.11.2025

21:11

Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић
Foto: Youtube/ screenshot

Jovana Jeremić je u svom Jutarnjem programu sredinom marta mjeseca ugostila Vojislava Šešelja.

Kako je navela na svom Instagram profilu, ovo je bio prvi susret sa Vojislavom nakon tri godine ponovo.

Sjedila je prekoputa političara, u roze pantalonama i čipkanoj majici, a razgovarali su o aktuelnim temama.

Ovog puta njihov razgovor je protekao bez ikakvih čarki, a Jovana je sve vrijeme isticala da je Pink najgledanija televizija i da skoro nije imala toliki šer, odnosno gledanost.

Prije tri godine se žestoko posvađali na Pinku

Jovana Jeremić i Šešelj su se prije tri godine našli u klinču u debati baš na televiziji Pink, u emisiji "Hit Tvit".

"Ajde, malo ćuti dok ja govorim. Ja ćutim dok ti pričaš", rekao joj je Šešelj.

"Samo kažem da se ne slažem, nemoj da me ućutkuješ", odbranila se Jeremićka.

"Nema smisla da mi stalno upadaš u riječ", odbrusio je Šešelj.

