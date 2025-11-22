Logo

Preminula čuvena misica: ''Borila se kao lavica''

Izvor:

Telegraf

22.11.2025

20:42

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Nataša Kozlan , ranije poznata kao Nataša Abram, prva Miss Slovenije, preminula je u 50. godini, objavio je voditelj Iztok Gartner na Fejsbuku.

Prema njenim javnim objavama, neko vrijeme se borila sa rakom.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Zanimljivosti

Kako se pravilno prenosi krsna slava: Evo šta kaže vjera

Nataša Kozlan je pobijedila na takmičenju 1992. godine, kada je imala svega 17 godina.

- Nataša nije bila samo prva Miss Slovenije, bila je jedno od onih lica koja ljudi ne zaboravljaju jer je svoju ljepotu nosila s nevjerovatnom skromnošću. Bila je simbol vremena kada smo vjerovali da se u ovoj zemlji može stvoriti nešto novo, čisto i ljepše. Istovremeno, bila je žena koja je, daleko od kamera i reflektora, živjela tihim, toplim i srdačnim životom, s izvanrednom sposobnošću da podigne druge, čak i kada je i sama padala - napisao je Iztok Gartner, dodajući da se čak i kada joj je dijagnostikovan rak „borila kao lavica“.

Nataša Kozlan Abram je takođe bila majka dvoje djece.

Душан Влаховић

Fudbal

Skandal u Italiji: Prekinut meč zbog Vlahovića

Poznata slovenačka glumica se takođe borila s bolešću. I ona je javno govorila o tome.

Kako je napisala njena prijateljica: "Tokom svih ovih dugih godina borbe protiv bolesti, ostala si borac. Bila sam toliko ponosna na tebe. Nisi odustala, živjela si za svoju djecu, koja su bila u najosjetljivijim godinama, i borila si se da pobijediš sve ove podmukle bolesti koje su ti oduzimale snagu. Prva Miss Slovenije sa srcem velikim kao svemir."

Nataša Abram je takođe bila prva Miss Slovenije koja je otišla na svjetsko takmičenje, u Južnoj Africi. Pobjednica iz 1991. godine, Teja Skarza, nije prisustvovala zbog komplikacija na aerodromu, piše slovenački portal delo.si.

