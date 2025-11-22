Logo

Djevojčica (13) uhapšena zbog ubistva žene

22.11.2025

20:12

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Djevojčica (13) uhapšena je zbog sumnje da je ubila ženu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako je policija saopštila, tinejdžerka je pritvorena nakon incidenta u Vilštiru, koji se dogodio u petak, 21. novembra 2025. godine.

Бањалука, вријеме, снијег

Društvo

Meteorolozi najavljuju: Budite spremni, dolazi naglo

Policajci su reagovali na prijave o neredu u kući, a kada su stigli, žena u pedesetim godinama koja je živjela na toj adresi nije pokazivala znakove života. Na mjestu događaja proglašena je mrtvom, piše SkajNjuz.

Nije bilo prijavljenih drugih povreda.

Detektiv inspektor Darren Ambrose iz glavnog tima za istragu kriminala policije Vilšira rekao je: "Ovo je ozbiljan incident u kojem je, nažalost, žena preminula. Postavili smo kordon na adresi dok se provodi istraga."

Potvrdio je hapšenje tinejdžerke, te naveo da drugih osumnjičenih nema.

64569abd5476b policija srbija

Hronika

Kamere snimile ubistvo Tadije Pantića

Policija je zamolila ljude da ne nagađaju o incidentu na internetu jer bi to moglo naštetiti slučaju.

