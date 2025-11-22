Djevojčica (13) uhapšena zbog ubistva žene

Djevojčica (13) uhapšena je zbog sumnje da je ubila ženu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako je policija saopštila, tinejdžerka je pritvorena nakon incidenta u Vilštiru, koji se dogodio u petak, 21. novembra 2025. godine.

Policajci su reagovali na prijave o neredu u kući, a kada su stigli, žena u pedesetim godinama koja je živjela na toj adresi nije pokazivala znakove života. Na mjestu događaja proglašena je mrtvom, piše SkajNjuz.

Nije bilo prijavljenih drugih povreda.

Detektiv inspektor Darren Ambrose iz glavnog tima za istragu kriminala policije Vilšira rekao je: "Ovo je ozbiljan incident u kojem je, nažalost, žena preminula. Postavili smo kordon na adresi dok se provodi istraga."

Potvrdio je hapšenje tinejdžerke, te naveo da drugih osumnjičenih nema.

Policija je zamolila ljude da ne nagađaju o incidentu na internetu jer bi to moglo naštetiti slučaju.