Brišite ih odmah: Ove aplikacije vam kradu podatke

Stručnjaci preporučuju korisnicima da pažljivo pregledaju dozvole koje aplikacije zahtijevaju prilikom instalacije i da preuzimaju aplikacije isključivo iz pouzdanih izvora.

Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju korisnike pametnih telefona na tri tipa aplikacija koje, iako djeluju bezopasno, prikupljaju lične podatke bez znanja korisnika.

Ove aplikacije se često predstavljaju kao korisni alati, ali u pozadini mogu prikupljati osetljive informacije, piše magazin "Feniks".

Aplikacije za baterijsku lampu

Iako većina pametnih telefona dolazi s ugrađenom funkcijom lampe, dodatne aplikacije za ovu svrhu mogu zahtijevati nepotrebne dozvole, poput pristupa kontaktima ili lokaciji.

Prema izvještaju "Vajrda", neke od ovih aplikacija postoje isključivo da bi prikupljale lične podatke korisnika.

Aplikacije za vremensku prognozu

Iako je razumljivo da ovakve aplikacije moraju imati pristup vašoj lokaciji kako bi pružile tačne informacije, neke od njih prikupljaju i dodatne podatke, poput imena, adrese e-pošte ili čak kućne adrese.

Stručnjaci savjetuju oprez prilikom korišćenja ovakvih aplikacija i preporučuju provjeru vremenske prognoze putem pouzdanih izvora.

Popularne igre

Neke popularne igre, poput Engri Brds, mogu prikupljati lične podatke korisnika i dijeliti ih sa trećim stranama.

Prema izvještajima, čak su i obavještajne agencije, poput NSA, hakovale baze podataka ovakvih igara zbog velike količine prikupljenih informacija.

Takođe, redovno ažuriranje aplikacija i operativnog sistema može smanjiti rizik od neovlašćenog prikupljanja podataka.