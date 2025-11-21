Da li treba da se pere flašica za vodu? Naučnici dali jasan odgovor

U svojoj omiljenoj flašici za višekratnu upotrebu, koju koristite na poslu, u šetnji ili na treningu, držite samo čistu vodu i ništa drugo.

A da li, uprkos tome, morate da je perete ili je dovoljno samo prosuti ustajalu vodu?

Stručnjaci imaju jasan odgovor: flašice se prljaju bez obzira na to kojom tečnošću su napunjene, piše AP.

Flašice za vodu skupljaju klice iz naših usta kada popijemo gutljaj, i sa naših ruku kada dodirnemo slamčicu ili poklopac. Prekrivene su sitnim, teško dostupnim udubljenjima i pukotinama koje mogu postati legla buđi, bakterija i drugih mikroba ako se ne oribaju.

- To djeluje kao nešto trivijalno, ali je izuzetno važno - rekla je medicinska sestra Mišel Neper iz Medicinskog centra Univerziteta u Pitsburgu.

Neoprane flašice za vodu mogu izazvati bolove u stomaku i svrab u grlu, pa čak i pogoršati alergije i astmu.

Stručnjaci se ne slažu oko toga kada i kako ih treba prati, ali se svi slažu u jednom: posvetite svojoj flašici malo vremena za čišćenje, jer je bilo šta bolje nego ništa.

- Da li je to tako velika stvar? Ne. Ali takođe nije teško samo oprati svoju flašicu - rekao je dr Majk Ren, ljekar porodične medicine na Medicinskom koledžu Bejlor.

Stručnjaci kažu da prljavštinu ne zanima od čega je napravljena vaša flašica. Višekratne metalne, plastične i staklene flašice postaju leglo klica, ali je veća vjerovatnoća da će plastične flašice dobiti ogrebotine ili udubljenja iznutra gdje mikrobni život može da se ugnjezdi.

Najbolja rutina čišćenja je jednostavna: koristite sunđer ili četku za flašice da oribate iznutra i spolja toplom, sapunjavom vodom, isperite je i ostavite da se osuši kako bi bila spremna za sljedeće punjenje. Uzak alat ili onaj u obliku žice za čišćenje lula može biti koristan za pristup slamčicama i uskim prorezima.

Za dublje pranje, naučnici preporučuju da flašicu stavite u mašinu za sudove ako je to bezbjedno, ili da rastvorite tabletu za čišćenje proteza u flašici preko noći. Ribanje rastvorom tople vode i sirćeta ili sode-bikarbone takođe djeluje.

Mnogi stručnjaci preporučuju jednostavno pranje sapunicom svakog dana i dublje čišćenje jednom nedjeljno. Ako svakodnevno čišćenje djeluje kao previše posla, Ren je rekao da pokušate da to uradite bar svake druge nedjelje ili slično, dok održavate druge dobre navike poput ispiranja piska iznad sudopere prilikom svakog punjenja.

Ali ako punite svoju višekratnu flašicu drugim napicima kao što su proteinski šejkovi ili sportski napici, zaista je važno prati je svakog dana. Slatka pića ostavljaju talog koji bakterije vole da „grickaju“.

Da li je u redu ostaviti vodu u višekratnoj flašici preko noći? Stručnjaci se ne slažu.

Neki kažu da treba prosuti ostatke prije svakog ponovnog punjenja, dok drugi preporučuju pražnjenje na svakih nekoliko sati. Ren kaže da je vjerovatno u redu ostaviti malo vode unutra preko noći, ali da treba isprazniti staru vodu bar svakih nekoliko dana.

Ako na flašici ima vidljive buđi ili tečnost unutra ima čudan miris, nemojte je piti. Izbjegavajte ponovno punjenje plastičnih flašica za jednokratnu upotrebu jer hemikalije mogu da pređu u vodu, a one su još punije pukotina i proreza koji mogu zadržavati klice.

Rutine čišćenja flašica za vodu možda ne izgledaju isto kod svih, ali je važno održavati tu naviku - rekla je Ajvi San, stručnjak za ugostiteljstvo na Univerzitetu Južne Džordžije, koja je proučavala kontaminaciju flašica za vodu.

Ona pere svoju i flašice svoje djece sapunicom svakog dana.

- Ovo je samo veoma mali korak koji preduzimamo, ali može u velikoj mjeri pomoći našem zdravlju - rekla je Sanova.