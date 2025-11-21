Šta je VPN, čemu služi i kako radi?

VPN, ili virtuelna privatna mreža, alat je koji štiti vaš identitet na internetu, mijenja vašu virtuelnu lokaciju i radi još mnogo toga.

Uglavnom dolazi kao pretplatnička aplikacija koju je vrlo lako koristiti - obično je dovoljan jedan klik. Iako je upotreba jednostavna, u pozadini se odvija složen proces, a razumijevanje kako VPN funkcioniše može vam pomoći da izaberete pravi servis i pametnije ga koristite.

Šta je VPN?

Naziv "virtuelna privatna mreža" nastao je iz prvobitne namjene - pristupa korporativnim mrežama sa udaljenih lokacija. To su tzv. poslovni VPN-ovi, a ovdje govorimo o komercijalnim VPN servisima za individualne korisnike.

Ideja je jednostavna: kada se povežete na internet kroz VPN, sajtovi ne vide vas već VPN server. On postaje maska preko koje saobraćate sa ostatkom mreže, piše sajt Engadget.

Današnji VPN servisi kao što su Proton ili Express imaju mreže servera širom svijeta, a komunikacija između vašeg uređaja i izabranog servera je šifrovana. Taj proces naziva se "tunelovanje" i predstavlja ključnu razliku u odnosu na obične "proxy" servere.

Kako VPN radi?

VPN prvo uspostavlja bezbjednu vezu sa vašim uređajem - to je tzv. "handshake". Koristi se asimetrična enkripcija, gdje obje strane razmjenjuju javne ključeve kako bi potvrdile identitet, a zatim dogovaraju jedan zajednički ključ za dalju, bržu simetričnu enkripciju.

Kada se uspostavi siguran kanal, sav saobraćaj između vašeg uređaja i VPN servera putuje kroz taj "tunel" - šifrovan je na polasku i dešifruje se tek na serveru. Podaci između VPN-a i vašeg provajdera nisu šifrovani, ali to nije problem jer provajder ne vidi ko zaista stoji iza zahtjeva.

Svi ovi koraci automatski se obavljaju kroz VPN protokole - najčešći su OpenVPN, WireGuard i IKEv2/IPSec.

Koje su koristi od VPN-a?

Anonimnost i zaštita podataka

VPN skriva vašu IP adresu i onemogućava provajderu da prati i prodaje podatke o vašem online ponašanju.

Zaštita ako koristite javni Wi-Fi

Na otvorenim mrežama, poput onih u kafićima i hotelima, VPN zatvara prolaz hakerima koji bi mogli da presretnu podatke.

Zaobilaženje blokada i ograničenja

Možete pristupiti sajtovima i sadržajima koji su blokirani na poslu, u školi ili u određenim državama. Takođe omogućava gledanje stranih streaming kataloga ili pristup događajima koji su dostupni samo lokalno.

Izbjegavanje usporenog interneta

Ako provajder vještački usporava vaš saobraćaj, VPN ponekad može da spriječi to pošto provajder više ne vidi šta radite, prenosi b92.