Logo
Large banner

Šta je VPN, čemu služi i kako radi?

Izvor:

B92

21.11.2025

11:59

Komentari:

0
Шта је ВПН, чему служи и како ради?
Foto: Pixabay

VPN, ili virtuelna privatna mreža, alat je koji štiti vaš identitet na internetu, mijenja vašu virtuelnu lokaciju i radi još mnogo toga.

Uglavnom dolazi kao pretplatnička aplikacija koju je vrlo lako koristiti - obično je dovoljan jedan klik. Iako je upotreba jednostavna, u pozadini se odvija složen proces, a razumijevanje kako VPN funkcioniše može vam pomoći da izaberete pravi servis i pametnije ga koristite.

Šta je VPN?

Naziv "virtuelna privatna mreža" nastao je iz prvobitne namjene - pristupa korporativnim mrežama sa udaljenih lokacija. To su tzv. poslovni VPN-ovi, a ovdje govorimo o komercijalnim VPN servisima za individualne korisnike.

Ideja je jednostavna: kada se povežete na internet kroz VPN, sajtovi ne vide vas već VPN server. On postaje maska preko koje saobraćate sa ostatkom mreže, piše sajt Engadget.

Današnji VPN servisi kao što su Proton ili Express imaju mreže servera širom svijeta, a komunikacija između vašeg uređaja i izabranog servera je šifrovana. Taj proces naziva se "tunelovanje" i predstavlja ključnu razliku u odnosu na obične "proxy" servere.

cloudflare

Svijet

Zašto je juče sve puklo? Stiglo pojašnjenje

Kako VPN radi?

VPN prvo uspostavlja bezbjednu vezu sa vašim uređajem - to je tzv. "handshake". Koristi se asimetrična enkripcija, gdje obje strane razmjenjuju javne ključeve kako bi potvrdile identitet, a zatim dogovaraju jedan zajednički ključ za dalju, bržu simetričnu enkripciju.

Kada se uspostavi siguran kanal, sav saobraćaj između vašeg uređaja i VPN servera putuje kroz taj "tunel" - šifrovan je na polasku i dešifruje se tek na serveru. Podaci između VPN-a i vašeg provajdera nisu šifrovani, ali to nije problem jer provajder ne vidi ko zaista stoji iza zahtjeva.

Svi ovi koraci automatski se obavljaju kroz VPN protokole - najčešći su OpenVPN, WireGuard i IKEv2/IPSec.

илу-лијекови-28092025

Svijet

Preko interneta prodavali lažne lijekove i tablete za spavanje, umiješani u smrt najmanje 27 ljudi

Koje su koristi od VPN-a?

Anonimnost i zaštita podataka

VPN skriva vašu IP adresu i onemogućava provajderu da prati i prodaje podatke o vašem online ponašanju.

Zaštita ako koristite javni Wi-Fi

Na otvorenim mrežama, poput onih u kafićima i hotelima, VPN zatvara prolaz hakerima koji bi mogli da presretnu podatke.

Zaobilaženje blokada i ograničenja

Možete pristupiti sajtovima i sadržajima koji su blokirani na poslu, u školi ili u određenim državama. Takođe omogućava gledanje stranih streaming kataloga ili pristup događajima koji su dostupni samo lokalno.

Izbjegavanje usporenog interneta

Ako provajder vještački usporava vaš saobraćaj, VPN ponekad može da spriječi to pošto provajder više ne vidi šta radite, prenosi b92.

Podijeli:

Tagovi:

internet

mreža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џеки Чен, глумац

Scena

Internetom se širi lažna vest o smrti slavnog glumca

5 d

0
Преко интернета продавали лажне лијекове и таблете за спавање, умијешани у смрт најмање 27 људи

Svijet

Preko interneta prodavali lažne lijekove i tablete za spavanje, umiješani u smrt najmanje 27 ljudi

3 d

0
Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

Nauka i tehnologija

Pali brojni sajtovi, pogođena i BiH

3 d

1
Огласили се из полиције: Ово никако немојте да радите!

Društvo

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

6 d

0

Više iz rubrike

Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!

Nauka i tehnologija

Majkrsoft vraća jednu od najtraženijih funkcija!

5 h

0
Саопштено је: Праве већу и јачу ракету

Nauka i tehnologija

Saopšteno je: Prave veću i jaču raketu

8 h

0
Аустралија уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Nauka i tehnologija

Australija uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

21 h

0
Стручњаци упозорили родитеље: Не купујте АИ играчке д‌јеци за празнике

Nauka i tehnologija

Stručnjaci upozorili roditelje: Ne kupujte AI igračke d‌jeci za praznike

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

15

13

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

15

10

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

15

00

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

14

57

Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner