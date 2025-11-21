Majkrsoft vraća jednu od najtraženijih funkcija!

Windowsu 11 više nije novi operativni sistem, ali uprkos tome Microsoft je odvojio vreme da se pozabavi mnogim kritikama u vezi sa nedostajućim funkcijama, posebno u oblasti Taskbara i Start menija. Iako je Mikrosoft već doneo mnoštvo funkcija koje su nedostajale, pa čak i dodao neke nove, jedna stvar je i dalje bila odsutna: odgovarajući "calendar flyout ".

Calendar flyout u Vindovsu 10 je korisna funkcija za produktivnost koja vam omogućava da vidite svoj dnevni red, dodate nove događaje i još mnogo toga, a ne samo da buljite u jednostavan, prazan kalendar kao u Windowsu 11.

Loša implementacija kalendara u Windows 11 iznedrila je alternative trećih strana kao što je Calendar flyout , koje ispravljaju nedostajuće funkcije. Sada Microsoft konačno to ispravlja.

Kompanija je objavila da calendar flyout u Windowsu 11 konačno dobija preko potrebnu nadogradnju. Sledećeg meseca, Microsoft će doneti novi prikaz Agenda view u iskačući kalendar, nudeći vam brzi pregled svih predstojećih događaja. Takođe će biti dodatnih tastera za pridruživanje sastancima ili razgovor sa Microsoft365 Copilot-om

