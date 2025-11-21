Logo
Majkrsoft vraća jednu od najtraženijih funkcija!

21.11.2025

10:07

Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!

Microsoft konačno vraća jednu od najtraženijih funkcija na Windowsu 11 taskbar.

Windowsu 11 više nije novi operativni sistem, ali uprkos tome Microsoft je odvojio vreme da se pozabavi mnogim kritikama u vezi sa nedostajućim funkcijama, posebno u oblasti Taskbara i Start menija. Iako je Mikrosoft već doneo mnoštvo funkcija koje su nedostajale, pa čak i dodao neke nove, jedna stvar je i dalje bila odsutna: odgovarajući "calendar flyout ".

Виктор Орбан и Доналд Трамп

Svijet

Orban: Tramp je odlučan u namjeri da prekine rat u Ukrajini

Calendar flyout u Vindovsu 10 je korisna funkcija za produktivnost koja vam omogućava da vidite svoj dnevni red, dodate nove događaje i još mnogo toga, a ne samo da buljite u jednostavan, prazan kalendar kao u Windowsu 11.

Loša implementacija kalendara u Windows 11 iznedrila je alternative trećih strana kao što je Calendar flyout , koje ispravljaju nedostajuće funkcije. Sada Microsoft konačno to ispravlja.

sanja vulic

Republika Srpska

Vulić: U Federaciji BiH ne baštine dejtonsku, nego imaginarnu BiH

Kompanija je objavila da calendar flyout u Windowsu 11 konačno dobija preko potrebnu nadogradnju. Sledećeg meseca, Microsoft će doneti novi prikaz Agenda view u iskačući kalendar, nudeći vam brzi pregled svih predstojećih događaja. Takođe će biti dodatnih tastera za pridruživanje sastancima ili razgovor sa Microsoft365 Copilot-om

(b92)

