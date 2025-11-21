U dijelu Marsa nazvanog po opštini iz Srpske snimljen objekat koji ne bi trebalo da bude tu

NASA-in rover Perseverans napravio je još jedno neobično otkriće na Marsu.

Dok je istraživao oblast Vernoden u krateru Jezero, krateru u koji je rover sletio u februaru 2021. godine, uočio je neobično oblikovanu stenu za koju se čini da ne pripada površini Crvene planete.

Republika Srpska Ramo Isak se miješa u izbore u Republici Srpskoj

Odakle je stigla, trenutno je samo tema nagađanja, ali "neobično oblikovana stijena“, najvjerovatnije meteorit.

Sadrži elemente tipične za gvozdeno-nikalne meteorite nastale u jezgru velikih asteroida, saopštio je NASA-in Džet Propalšn Laboratori u svom blogu.

Nikl-gvozdena legura je, inače, i glavni sastojak Zemljinog jezgra.

Stijena prečnika oko 80 centimetara dobila je ime "Fipsaksla“, a izdvojena je kao zanimljiva zato što se jasno uzdizala iznad okolnog, nižeg i usitnjenog kamenja.

Rover je uspio da analizira njen sastav pomoću instrumenta SuperKam, koji ispituje stijene i tlo uz pomoć kamere, lasera i spektrometara koji mjere svojstva svjetlosti. SuperKam i "Persi“, kako nazivaju od milošte ovaj rover, takođe tragaju za hemijskim tragovima koji bi mogli biti povezani sa nekadašnjim životom na Marsu.

Republika Srpska Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

Ranije ove godine, vršilac dužnosti administratora NASA Šon Dafi i naučnici objavili su da su pronašli najjasnije tragove mogućeg života na Marsu do sada, upravo u krateru Jezero. U jednom uzorku koji je Perseverans sakupio u isušenom koritu drevne rijeke pronađene su potencijalne biosignature.

"Prema našem trenutnom znanju, hemijski procesi koji su oblikovali te stijene zahtijevaju ili visoke temperature ili život, a ovdje ne vidimo dokaze o visokim temperaturama“, rekao je u septembru geolog Dr Majkl Tajs sa Univerziteta Teksas A&M.

Tokom svojih misija, i raniji marsovski roveri, Kjurioziti, Oportuniti i Spirit, nailazili su na gvozdeno-nikalne meteorite, poput meteorita "Lebanon“ otkrivenog 2014. i "Kakao" meteorita uočenog 2023.

Ti meteoriti pronađeni su u krateru Gejl, koji se nalazi oko 3.700 kilometara dalje, blizu marsovskog ekvatora.

"Zbog toga je bilo pomalo neočekivano što Perseverans do sada nije otkrio nijedan gvozdeno-nikalni meteorit u krateru Jezero, posebno s obzirom na to da je njegovu starost uporediva sa starošću kratera Gejl i da veliki broj manjih udarnih kratera ukazuje na to da su meteoriti kroz vrijeme padali na dno kratera, deltu i obod“, saopštila je NASA.

BiH Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

Potrebno je još testiranja da bi se potvrdilo da je Perseverans zaista naišao na meteorit.

"Ali ako se potvrdi da je ova stijena meteorit, Perseverans će konačno moći da se pridruži listi marsovskih rovera koji su proučavali fragmente stjenovitih posjetilaca sa svemira“, navodi NASA.