Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

Vlada Republike Srpske utvrdila je je novi Nacrt zakona o turizmu. Pored mnogih unapređenja ono što je ključno, zakon bi trebao dodatno regulisati rad turističkih agencija Republike Srpske. Cilj je da se novim odredbama smanji siva zona u poslovanju turističkih subjekata.

"Zakon se tiče dodatnog uređenja kada su u pitanju rad turističkih agencija smanjujemo taj rok licence sa 4 na tri godine zato što bi htjeli da uvedemo što kvalitetnije odnose u radu samih agencija", rekao je Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Novi Nacrt će donijeti boljitak u poslovanju turističke organizacije u smislu promocije i podsticaja . Iz Turističke organizacije Republike Srpske navode da će upravo bolja organizacija i poslovanje turističkih subjekta biti od značaja jer će se obezbjediti bolji položaj turističke ponude i turista u globalu.

"Radujemo se ovakvim informacijama sve što je vezano za unapređenje turizma odnosno unaprijeđenje turističkog proizvoda", rekla je Sanela Šimun, saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske

Ono što je novost a propisao je novi nacrt zakona, tiče se turističkih vaučera, radiće se reciprocitet za sve turiste iz Republike Srpske ali i inostranstva.

"Radimo reciprocitet kada su u pitanju turistički vaučeri tako da od sledećeg zakona ćemo dati mogućnost da drugi građani osim onih iz Srpske mogu koristi vaučere ali isto tako I da naši građani na tom lokalitetu mogu koristiti subvencije te države", rekao je Šulić.

Iz predstavništva Turističke agencija Unis turs kažu da je zakonom potrebno regulisati rad turističkih vodiča. Mnoga Udruženja građana u Republici Srpskoj angažuju ljude koji nisu kvalifikovani niti licencirani za te namjene.

"Mi imamo u svojoj firmi zaposlene turističke vodiče u gradu ima licenciranih vodiča tako da treba zakonom zaštititi jer nisu ljudi polagali za licencu bezveze zato smatram da je to apsolutno ispravno", rekla je Vanja Savić iz Unis Tursa.

"Mi se slažemo s tim da turistički vodiči trebaju da budu licencirani kako Ministaratvo raspiše konkurs da se poštuju uslovi", rekla je Sanela Šimun

Pored navedenih odrednica koje će zakon urediti iz Ministarstva trgovine i turizma je najavljeno da je posebna novina to da je Nacrtom propisano definisanje novog zvanja turistički vodič za rafting ili skipper, ali i da se na listi izmjena nalazi i licenciranje turističkih agencija.