Meteorolozi najavljuju: Budite spremni, dolazi naglo

To bi bilo to što se tiče jačih snježnih padavina i kišnih na jugu.

Bar tako tvrde iz BH meteo i najavljuju sve slabije padavine u narednim satima, a tokom noći na nedjelju (23.11.) potpuni prestanak u većini mjesta.

U nedjelju, tvrde oni, od sredine dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada.

"Usljed razvedravanja večernji sati nedjelje će donijeti minuse većem dijelu zemlje. Temperatura u nedjelju naveče između -8 i -2, na planinama lokalno do -14 stepeni. Na jugu nešto toplije, do 4 stepena. Dnevna temperatura u nedjelju u većem dijelu zemlje oko nule ili blago u minusu, na jugu nešto toplije, do 10", poručuju i dodaju:

"U noći na ponedjeljak (24.11.) kreće 'probijanje' toplijeg zraka i jačanje južnog vjetra. Zatopljenje će se najprije osjetiti u brdsko-planinskim krajevima, a do ponedjeljka ujutro i u većini ostalih mjesta".

U ponedjeljak tokom dana i u utorak (25.11.) toplije uz umjerene do na udare jak jugo.

"Na planinama uz olujne udare. Postojeći snijeg će se naglo topiti i većinom istopiti. Pored otopljenja očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove. Više padavina u ponedjeljak na jugu i zapadu, a u utorak slijedi premještanje hladnog fronta sa zapada pa će uz nju biti prolazno jače kiše u većini mjesta. Tako da nas nakon hladne nedjelje, na početku sljedeće sedmice očekuju dnevne temperature većinom 6 do 12, lokalno na sjeveroistoku u utorak do 15. Od srijede (26.11.) ponovo će zahladiti, ali prema trenutnim prognozama od sredine sljedeće sedmice izvjesno da ćemo ući u sušniji period", zaključili su.