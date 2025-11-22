Logo

Automobil nakon sudara završio u kružnom toku, ima povrijeđenih

22.11.2025

21:47

Oko 18 časova na kružnom toku u Ljubuškom, na magistralnom putu Ljubuški – Grude, došlo je do saobraćajne nesreće.

Prema informacijama do kojih je došao portal Hercegovina.info od očevidaca, jedan automobil marke Mercedes E-klase (W210) završio je u samom kružnom toku nakon sudara. Navodno je jedna osoba zadobila povrede te je intervenisala hitna pomoć.

Na mjesto događaja stigla su četiri policijska vozila, a službenici Uprave policije MUP-a provode uviđaj i regulišu saobraćaj, koji je usporen.

Očekuje se više informacija nakon završetka uviđaja.

Ljubuški

Saobraćajna nesreća

