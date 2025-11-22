Automobilom udario trudnicu dok je prelazila ulicu

U Radničkoj ulici u Leskovcu, večeras nešto prije 19 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen pješak, potvrđeno je Rešetki u Policijskoj upravi.

Prema prvim informacijama, vozač „lade nive“ udario je trudnicu koja je prelazila ulicu, a hitna pomoć ju je odmah prevezla u Urgentni centar Opšte bolnice Leskovac.

Trudnica je zadobila povrede glave, potvrđeno je Rešetki. Ona se trenutno nalazi na posmatranju u Opštoj bolnici Leskovac.

