Logo

Automobilom udario trudnicu dok je prelazila ulicu

Izvor:

Kurir

22.11.2025

21:32

Komentari:

0
Аутомобилом ударио трудницу док је прелазила улицу

U Radničkoj ulici u Leskovcu, večeras nešto prije 19 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen pješak, potvrđeno je Rešetki u Policijskoj upravi.

Prema prvim informacijama, vozač „lade nive“ udario je trudnicu koja je prelazila ulicu, a hitna pomoć ju je odmah prevezla u Urgentni centar Opšte bolnice Leskovac.

Policija Srbija

Hronika

Detalji jezivog ubistva: Muškarca (46) sjekirom udarali do smrti, pa pobjegli

Trudnica je zadobila povrede glave, potvrđeno je Rešetki. Ona se trenutno nalazi na posmatranju u Opštoj bolnici Leskovac.

Podsjetimo, prema prvim informacijama, vozač „lade nive“ udario je trudnicu dok je prelazila ulicu, nakon čega je hitna pomoć odmah prevezla u Urgentni centar.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nezgoda

Leskovac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

Scena

Svi i dalje bruje o skandalu u emisiji Jovane Jeremić

1 h

0
Када је право вријеме да окитите јелку?

Savjeti

Kada je pravo vrijeme da okitite jelku?

1 h

0
Младић погинуо током извођења своје тачке у циркусу

Svijet

Mladić poginuo tokom izvođenja svoje tačke u cirkusu

1 h

0

Više iz rubrike

Детаљи језивог убиства: Мушкарца (46) сјекиром ударали до смрти, па побјегли

Hronika

Detalji jezivog ubistva: Muškarca (46) sjekirom udarali do smrti, pa pobjegli

1 h

0
Камере снимиле убиство Тадије Пантића

Hronika

Kamere snimile ubistvo Tadije Pantića

2 h

0
Воз ''покосио'' човјека, саобраћај обустављен

Hronika

Voz ''pokosio'' čovjeka, saobraćaj obustavljen

3 h

0
Снијег ствара проблеме: Судар два возила, полиција на терену

Hronika

Snijeg stvara probleme: Sudar dva vozila, policija na terenu

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

VIDEO - Jolić za ATV: Put Nevesinje - Gacko prohodan, nema problema

22

08

Izdata potjernica za bivšim saradnikom Zelenskog

21

59

Zemljotres u Banjaluci

21

47

Automobil nakon sudara završio u kružnom toku, ima povrijeđenih

21

39

Kao u hotelu: Ovako izgleda ćelija u kojoj će boraviti Bolsonaro

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner