Kao u hotelu: Ovako izgleda ćelija u kojoj će boraviti Bolsonaro

Brazilska policija objavila je video snimak ćelije u kojoj će boraviti uhapšeni bivši predsjednik države Žair Bolsonaro.

Bolsonaro bi trebao biti pritvoren u Braziliji, u Brazilu, nakon što je uhapšen dok se nalazio u kućnom pritvoru.

U subotu je doveden u pritvor federalne policije.

Kao što se može vidjeti na snimku, riječ je o ćeliji u kojoj će Bolsonaro imati klima uređaj, frižider i TV. Ćelija u kojoj će boraviti nalazi se u znatno boljem stanju u odnosu na one u kojima borave drugi zatvorenici u Brazilu.

On je pritvoren nakon što je sudija Vrhovnog suda naveo rizik od bijega.

Više od 100 dana Bolsonaro je bio pod strogim kućnim pritvorom zbog kršenja mjera predostrožnosti u zasebnom slučaju u kojem je navodno tražio američku intervenciju kako bi zaustavio krivični postupak protiv njega.

Nekadašnji predsjednik Brazila osuđen je u septembru na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja puča kako bi ostao na vlasti nakon što je izgubio izbore 2022. godine od Luiza Inacija Lule da Silve.

Bolsonaro je identifikovan kao vođa plana da se spriječi Lula da preuzme funkciju 2023. godine.