Zemljotres u Banjaluci

Na području Banjaluke u 21.35 časova osjetio se zemljotres.

Ovu informaciju potvrdio je Evro-mediteranski seizmološki centar (EMSC) na svojoj internet stranici.

Ipak, za sada ne navode podatak gdje je bio epicentar i koja je bila jačina zemljotresa.

Građani tvrde da je bio "kratak, ali jak".