Zemljotres u Banjaluci

Na području Banjaluke u 21.35 časova osjetio se zemljotres.
Ovu informaciju potvrdio je Evro-mediteranski seizmološki centar (EMSC) na svojoj internet stranici.
Ipak, za sada ne navode podatak gdje je bio epicentar i koja je bila jačina zemljotresa.
Građani tvrde da je bio "kratak, ali jak".
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 34 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 22, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/K2SKFNBkPR
