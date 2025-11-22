Logo

Zemljotres u Banjaluci

22.11.2025

21:59

Земљотрес у Бањалуци
Na području Banjaluke u 21.35 časova osjetio se zemljotres.

Ovu informaciju potvrdio je Evro-mediteranski seizmološki centar (EMSC) na svojoj internet stranici.

Ipak, za sada ne navode podatak gdje je bio epicentar i koja je bila jačina zemljotresa.

Građani tvrde da je bio "kratak, ali jak".

