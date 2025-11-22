Prvi snijeg donio stare probleme

Zima nas je, izgleda, ponovo iznenadila. Ko bi to očekivao — snijeg u novembru? Iako kalendarski još nije stigla, već je pokazala zube, a sa njom i prva blokada na ulicama Banjaluke. Na gradskim ulicama – slika već viđena. Radnici "Čistoće" od jutra su na terenu.

"Radimo, borimo se. Kako ide današnje čišćenje? Pa dobro, nije loše... Jeste li Vi zadovoljni napretkom rada? Pa jesmo, podnošljivo je... Ima li umora? Pa onako, malo, toplo je, da se", rekao j Zoran Hrka iz "Čistoće" a.d. Banjaluka.

Građani podijeljenog mišljenja — jedni zadovoljni, drugi smatraju da je moglo bolje.

"Pa, kako je grad očišćen, pa solidno. Moglo je i bolje. Ja se sjećam kada je i bolje bilo čišćenje"

"Sad sam došla, vidim da u gradu čiste. Kod mene na Petrićevcu, nema na glavnoj ulici, sad u sporednim, vjerovatno nisu stigli", kažu građani.

"Sela niko ne čisti. To je jako zapušteno. Uslovi nikakvi, ja putujem, pješke idem. Dobro, ovo je prvi snijeg, to je njih iznenadilo valjda", dodaju građani.

Grad još nekako i funkcioniše, ali stanje na višim nadmorskim visinama mnogo je lošije — putevi neočišćeni, a pojedina domaćinstva bez struje.

"Magistralna cesta Banjaluka–Šipovo–Ribnik je pročišćena, posuta, međutim mi nemamo ni izvođača radova… Krnula je zima, mi nemamo zimsku službu. Nemao ljude koji su zaduženi za to… nije ništa završeno", rekao je Rade Božić iz Stričića.

"Struje trenutno nema, putevi su polovično prohodni... Snijeg pada, kad će stati – vjerovatno večeras", rekao je Dražen Momčilović iz Borje.

Do nestanka struje dolazilo je u širom Srpske. Ali, iz "Elektrokrajine" poručuju — ekipe su na terenu, rade na sanaciji.

"Saobraćaj na više putnih pravaca u Srpskoj odvija se otežano. Iz AMS RS, apeluju na obaveznu zimsku opremu i lance za snijeg", saopšteno je iz "Elektrokrajine" Republike Srpske.

Na autoputevima, kažu nadležni, nema većih problema. Sve trake su prohodne, ali ukazuju na smanjenju brinu i oprez prilikom vožnje.

"Za sad nema problema nikakvih… bilo je nekih manjih udesa… narod ne može očekivati da ide 130 ili 150 na sat nego 80 do 100, i neće biti nikakvih problema", rekao je vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Slobodan Stanarević.

Dobra vijest je da, se snijeg na prostoru Srpske neće još dugo zadržati. Prestanak padavina možemo očekivati do kraja dana ili u toku noću, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda.

"Noćas očekujemo prestanak padavina… Na jugu Hercegovine samo kiša", saopštila je Milica Đorđević iz RHMZ-a.

I tako, još jedan novembar u znaku prvog snijega koji je, kao i svake godine, uspio iznenaditi i građane i zimske službe. Zima tek počinje — a mi, čini se, ponavljamo istu lekciju.