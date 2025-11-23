Djevojčica (12) preminula nakon što je dobila jaku glavobolju: Ljekari nisu uspjeli da je spasu

Djevojčica (12) iz Novog Pazara preminula je prošle nedjelje nakon što je dobila iznenadnu i jaku glavobolju.

Tragedija se dogodila 12. novembra, a tog dana su je roditelji, čim im se požalila, odvezli u novopazarsku bolnicu. Nažalost, i pored svih napora ljekara djevojčica je preminula.

Zdrava kao drijen

- Bila je dijete za pamćenje, uvijek vedra, raspoložena i dobar i poslušan đak. Njeni rođaci i poznanici porodice pričaju da nije bolovala ni od jedne bolesti i da je bila zdrava kao drijen. Ne znamo šta je moglo da prouzrokuje ovakvu tugu i tragediju koja je ovu dobru porodicu zavilo u crno - kaže jedan poznanik porodice i dodaje da cijeli kraj tuguje.

- Tišina, to je prava riječ nakon što je naša djevojčica zauvijek otišla - dodao je.